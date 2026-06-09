باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس پیگیری خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان امروز سه‌شنبه ۱۹ خرداد، یکصد و چهل و نهمین حراج شمش طلا مرکز مبادله مطابق روال برگزار خواهد شد.

متقاضیان شرکت در این حراج تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۸ خردادماه فرصت داشتند تا فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

شرایط حضور در حراج به شرح زیر است:

واریز ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه‌الضمان به ازای هر شمش.

دارا بودن پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها.

امکان استعلام شناسه یکتای پروانه کسب متقاضی از درگاه ملی مجوز‌های کشور.

گروه‌های مجاز برای خرید نیز شامل این موارد است:

فروشندگان عمده شمش طلا.

تولیدکنندگان مصنوعات طلا.

خرده‌فروشان طلای آب‌شده.

سکو‌های برخط طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر.

گفتنی است، هر یک از خریداران مجاز هستند حداکثر ۲۵ قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی خریداری کنند.