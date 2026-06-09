امروز ۱۹ خرداد حراج شمش طلا مطابق روال برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - بر اساس پیگیری خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان امروز سه‌شنبه ۱۹ خرداد، یکصد و چهل و نهمین حراج شمش طلا مرکز مبادله مطابق روال برگزار خواهد شد.

متقاضیان شرکت در این حراج تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۸ خردادماه فرصت داشتند تا فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

شرایط حضور در حراج به شرح زیر است:

واریز ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه‌الضمان به ازای هر شمش.

 دارا بودن پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها.

امکان استعلام شناسه یکتای پروانه کسب متقاضی از درگاه ملی مجوز‌های کشور.

گروه‌های مجاز برای خرید نیز شامل این موارد است:

فروشندگان عمده شمش طلا.

 تولیدکنندگان مصنوعات طلا.

خرده‌فروشان طلای آب‌شده.

سکو‌های برخط طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر.

گفتنی است، هر یک از خریداران مجاز هستند حداکثر ۲۵ قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی خریداری کنند.

برچسب ها: مرکز مبادله ، شمش طلا
خبرهای مرتبط
معامله ۸ کیلو شمش طلا در نهمین حراج امسال
بالسینی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران:
مهلت واریز وجه‌الضمان جهت شرکت در حراج شمش طلا ساعت ۲۴ امشب/ پلفترم‌های برخط طلا ۳۳ کیلوگرم شمش طلا از مرکز مبادله خریداری کردند
نرخ انواع ارز در ۱۹ خرداد در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
سود ارزی خریداران اوراق مرابحه دو طرح پتروشیمی پرداخت شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
آیا می دانید که حراج یعنی یا کالایی را رایگان به دیگران بدن یا ۵۰ درصد زیر قیمت بفروشند؟
تکلیف این حراج را روشن کنید؛
۰
۰
پاسخ دادن
مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) خرداد ۱۴۰۵ واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
برنامه‌ریزی برای ۱۲ عرضه اولیه در سال ۱۴۰۵+ فیلم
رشد ۲۲ درصدی حجم تجارت با موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا محقق شد
سال گذشته حدود ۴.۸ میلیارد دلار واردات از کشور‌های عضو اوراسیا داشتیم/ کریدور سبز برای محصولات کشاورزی در دستور کار است
ترخیص ۱۱ هزار خودرو طی دو ماهه ابتدای امسال از گمرکات کشور
آخرین وضعیت راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی/ ۴ درخواست فعال در نوبت صدور موافقت اصولی
فرصت تازه برای تأمین برق پایدار صنایع/۳ هزار مگاوات برق آماده فروش در بازار برق
جزئیات قرارداد جدید احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر متصل به شبکه اعلام شد
آغاز رزمایش ملی پایش زنجیره کشاورزی/ شبکه نظارت بر آفت‌کش‌ها و قرنطینه متمرکز می‌شود
آخرین اخبار
مستمری خرداد مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) واریز شد
وزش باد شدید در نواحی شمال و شرق کشور طی ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به تهران و شمال کشور/ تردد از چالوس به سمت جنوب ممنوع است
۱.۵ میلیارد دلار از واردات دارو و تجهیزات پزشکی در داخل تولید شد
افزایش ۳۶۱ درصدی استرداد مالیات فعالان اقتصادی
افتتاح حدود ۱۶۰۰ واحد نهضت ملی مسکن تا دو ماه آینده
انجام ۱۰ پرواز «هما» برای بازگشت حجاج در ۲۰ خرداد
۲۲۸۰ میلیارد ریال خسارت جدید به مالکان خودرو‌های آسیب‌دیده از جنگ پرداخت شد
تحقق عدالت آموزشی بدون تکیه بر فناوری ممکن نیست/ ۱۲۰ هزار دانش آموز مناطق کم برخوردار تحت پوشش قرار گرفتند
جزئیات قرارداد جدید احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر متصل به شبکه اعلام شد
آغاز رزمایش ملی پایش زنجیره کشاورزی/ شبکه نظارت بر آفت‌کش‌ها و قرنطینه متمرکز می‌شود
تقویت امنیت غذایی در کشور همزمان با برگزاری نمایشگاه/فرسایش خاک به ۲۰ تن در هکتار رسید
تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی دو ماه نخست سال جاری بیش از ۷۱ درصد رشد کرد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) خرداد ۱۴۰۵ واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
برنامه‌ریزی برای ۱۲ عرضه اولیه در سال ۱۴۰۵+ فیلم
برنامه ای برای افزایش قیمت پروژه‌های نهضت ملی مسکن نداریم
سامانه جامع متمرکز ارزی رونمایی شد
پیشرفت ۴۰ درصدی فیزیکی واحد‌های نهضت ملی مسکن / آورده متقاضیان به ۴۶ همت رسید
۱۶ همت تسهیلات در حوزه زراعت و باغبانی پرداخت شد
آخرین وضعیت راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی/ ۴ درخواست فعال در نوبت صدور موافقت اصولی
تجارت خارجی متوقف نمی‌شود/ شناسایی و کار روی مسیرهای جایگزین
فرصت تازه برای تأمین برق پایدار صنایع/۳ هزار مگاوات برق آماده فروش در بازار برق
ترخیص ۱۱ هزار خودرو طی دو ماهه ابتدای امسال از گمرکات کشور
رونق بنادر کشور در گرو هوشمندسازی
رشد ۳۳ درصدی واردات از مجموعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا
سال گذشته حدود ۴.۸ میلیارد دلار واردات از کشور‌های عضو اوراسیا داشتیم/ کریدور سبز برای محصولات کشاورزی در دستور کار است
رشد ۲۲ درصدی حجم تجارت با موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا محقق شد
کاهش ۸۰ درصدی معاملات مسکن در پایتخت