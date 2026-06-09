باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - پس از آسیب‌دیدن واحد‌های مسکونی پایتخت در حملات دشمن متجاوز در جنگ تحمیلی سوم، شهرداری تهران مأموریت ساماندهی، اسکان موقت خانوار‌های آسیب‌دیده و همچنین بازسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی واحد‌های خسارت‌دیده را بر عهده گرفت.

در ماه‌های اخیر روند پرداخت ودیعه مسکن، اسکان موقت شهروندان، ارزیابی خسارات و آغاز عملیات اجرایی بازسازی در مناطق مختلف تهران در دستور کار قرار داشته است.

لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به روند بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده ناشی از جنگ، گفت: کلنگ ساخت خانه‌های تخریب‌شده در خیابان جاجرودی محله رسالت به‌عنوان الگوی اجرایی این طرح به زمین زده شده و سایر مالکان نیز در حال انجام توافقات لازم برای آغاز عملیات ساخت‌وساز هستند.

وی افزود: در مجموع حدود ۲۵۰۰ واحد نیازمند مقاوم‌سازی، تخریب و نوسازی هستند که تاکنون حدود ۵۰ درصد از آنها میان مالکان و سازندگان به توافق رسیده و عملیات اجرایی‌شان آغاز شده است.

فروزنده با بیان اینکه روند رسیدگی به واحد‌های دارای آسیب جزئی و متوسط نیز با سرعت در حال انجام است، گفت: تعمیرات واحد‌های دارای آسیب جزئی به پایان رسیده و تعمیرات واحد‌های با آسیب متوسط نیز حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشته است.

معاون شهردار تهران ادامه داد: بخش عمده خانواده‌های آسیب‌دیده ودیعه مسکن دریافت کرده و در محل‌های مناسب اسکان یافته‌اند. اکنون فقط حدود ۴ هزار نفر همچنان در هتل‌ها حضور دارند که برای اسکان دائمی آنها نیز توافقات لازم در حال انجام است.

وی تأکید کرد: تلاش مدیریت شهری این است که فرآیند جابه‌جایی و اسکان خانواده‌ها با حفظ کرامت و احترام شهروندان انجام شود و امکانات اولیه مورد نیاز آنها پیش از استقرار فراهم شود.

فروزنده ابراز امیدواری کرد تا پایان تیرماه پرونده بازسازی و ساماندهی واحد‌های آسیب‌دیده به سرانجام برسد و خانواده‌ها با آسودگی خاطر به منازل خود بازگردند.

وی گفت: خانوار‌هایی که منازلشان تعمیر شده است به تدریج مستقر می‌شوند و برای واحد‌های نیازمند مقاوم‌سازی نیز تمهیدات لازم تا پایان عملیات اجرایی در نظر گرفته شده است.

وی درباره خسارات واردشده به خودرو‌ها نیز گفت: فقط ارزیابی خسارت وارد شده به خودرو‌ها در حوزه وظایف شهرداری است و باقی امور از طریق شرکت‌های بیمه پیگیری می‌شود. شهرداری تهران مسئولیت آماده‌سازی و بازسازی واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده را برعهده دارد که این روند به خوبی در حال انجام است و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.