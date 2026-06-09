باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آماده‌سازی صحن‌های حرم مطهر و منور رضوی با نزدیک شدن به ماه محرم + فیلم

خادمان امام رضا (ع)، صحن های حرم رضوی را مهیای حضور سوگواران عزای حسینی (ع) می کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از آماده سازی حرم مطهر رضوی برای میزبانی از عزاداران حسینی در آستانه ماه محرم منتشر شده است.

مطالب مرتبط
آماده‌سازی صحن‌های حرم مطهر و منور رضوی با نزدیک شدن به ماه محرم + فیلم
young journalists club

نخستین خیمۀ عزای محرم در کربلا برافراشته شد + فیلم

آماده‌سازی صحن‌های حرم مطهر و منور رضوی با نزدیک شدن به ماه محرم + فیلم
young journalists club

کربلا امروز قُرُق زنان شد + فیلم

آماده‌سازی صحن‌های حرم مطهر و منور رضوی با نزدیک شدن به ماه محرم + فیلم
young journalists club

پخت حلیم در خمره‌های گِلی، آیینی در روستای قهساره

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اهمیت ناوگان پنجم آمریکا در بحرین که زیر ضرب ایران قرار گرفت + فیلم
۱۳۵۹

اهمیت ناوگان پنجم آمریکا در بحرین که زیر ضرب ایران قرار گرفت + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
کمپ ایران، بهترین جام جهانی شد + فیلم
۱۳۱۶

کمپ ایران، بهترین جام جهانی شد + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
وساطت شهید نصیرزاده برای ازدواج یک سرباز + فیلم
۱۱۳۵

وساطت شهید نصیرزاده برای ازدواج یک سرباز + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
چرایی تبدیل شدن ایران به قطب چهارم جهان از زبان اندیشمند برجسته آمریکایی + فیلم
۱۰۲۲

چرایی تبدیل شدن ایران به قطب چهارم جهان از زبان اندیشمند برجسته آمریکایی + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
پاسخ قاطع ایران به شرارت آمریکا به بهانه‌ای بی اساس + فیلم
۹۲۶

پاسخ قاطع ایران به شرارت آمریکا به بهانه‌ای بی اساس + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha