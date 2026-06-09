مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان از اجرای گسترده برنامه‌های فرهنگی، هنری و علمی برای کاهش اضطراب کودکان در شرایط بحرانی خبر داد و گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ فعالیت فرهنگی در تجمعات مردمی استان اجرا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پروین پشتکوهی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان با اشاره به رویکرد این نهاد برای کاهش اضطراب کودکان و ایجاد نشاط در شرایط بحرانی، بخشی از اقدامات فرهنگی مربیان کانون در سطح استان را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های متنوعی در تجمعات مردمی اجرا شده است، افزود: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون مراکز کانون در سراسر استان با حضور مستمر در تجمعات حمایتی شبانه، یک‌هزار و ۷۲۸ فعالیت فرهنگی، هنری و علمی اجرا کرده‌اند که ۸۹ هزار و ۴۶۹ نفر از آن بهره‌مند شده‌اند.

به گفته مدیرکل کانون هرمزگان، در این مدت ۲۰ هزار و ۱۱۵ جلد کتاب به کودکان و نوجوانان امانت داده شده و پنج هزار و ۶۰۸ نفر نیز به‌صورت رایگان عضو مراکز کانون پرورش فکری شده‌اند.

پشتکوهی همچنین خاطرنشان کرد: علاوه بر تجمعات شبانه، مربیان کانون در حسینیه‌ها، مساجد و محلات نیز برنامه‌های فرهنگی و آموزشی را به‌صورت جداگانه برگزار می‌کنند.

وی اجرای برنامه‌هایی مانند قصه‌گویی، نمایش عروسکی، عروسک‌گردانی، کارگاه‌های علمی مانند ساخت موشک و قایق، نقاشی روی صورت، کاربرگ‌های رنگ‌آمیزی، معرفی کتاب‌های علمی و انجام آزمایش‌های علمی را از جمله فعالیت‌هایی دانست که فضای تجمعات را به کارگاه‌های آموزشی و هنری برای کودکان و نوجوانان تبدیل کرده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی کانون تنها به شهرها محدود نشده است، گفت: واحد سیار روستایی کانون نیز با حضور خانه به خانه، کتاب و برنامه‌های فرهنگی را به دست کودکان روستایی می‌رساند.

پشتکوهی یادآور شد: این اقدامات جهادی علاوه بر بندرعباس در شهرهای جاسک، فین، پارسیان، حاجی‌آباد و بندرلنگه نیز در حال اجراست و نشان می‌دهد کانون هرمزگان برای امیدآفرینی و تربیت نسل آینده، هیچ مانعی را به رسمیت نمی‌شناسد.

منبع: روابط‌ عمومی کانون پرورش فکری کودکان 

برچسب ها: کانون پرورش فکری ، کودکان ، هرمزگان ، بندرعباس
خبرهای مرتبط
انسداد تونل راهدار فداکار در محور بندرعباس به حاجی آباد
فعالیت مستمر مراکز کانون پرورش فکری استان در تابستان
اعزام ۸ عضو کانون پرورش فکری هرمزگان به مسابقات جهانی لِکوکاپ ۲۰۲۵ عمان
تشریح برنامه‌های هفته ملی کودک در گلستان + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکذیب انفجار در قشم
ترخیص ۵۱ اتوبوس ۱۸ متری در هرمزگان
آب‌رسانی سیریک در کم‌تر از ۱۲ ساعت پایدار شد
آخرین اخبار
آب‌رسانی سیریک در کم‌تر از ۱۲ ساعت پایدار شد
تکذیب انفجار در قشم
ترخیص ۵۱ اتوبوس ۱۸ متری در هرمزگان
آخرین جزئیات وقوع چندین انفجار در مناطقی از هرمزگان