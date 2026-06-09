باشگاه خبرنگاران جوان - پروین پشتکوهی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان با اشاره به رویکرد این نهاد برای کاهش اضطراب کودکان و ایجاد نشاط در شرایط بحرانی، بخشی از اقدامات فرهنگی مربیان کانون در سطح استان را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه برنامههای متنوعی در تجمعات مردمی اجرا شده است، افزود: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون مراکز کانون در سراسر استان با حضور مستمر در تجمعات حمایتی شبانه، یکهزار و ۷۲۸ فعالیت فرهنگی، هنری و علمی اجرا کردهاند که ۸۹ هزار و ۴۶۹ نفر از آن بهرهمند شدهاند.
به گفته مدیرکل کانون هرمزگان، در این مدت ۲۰ هزار و ۱۱۵ جلد کتاب به کودکان و نوجوانان امانت داده شده و پنج هزار و ۶۰۸ نفر نیز بهصورت رایگان عضو مراکز کانون پرورش فکری شدهاند.
پشتکوهی همچنین خاطرنشان کرد: علاوه بر تجمعات شبانه، مربیان کانون در حسینیهها، مساجد و محلات نیز برنامههای فرهنگی و آموزشی را بهصورت جداگانه برگزار میکنند.
وی اجرای برنامههایی مانند قصهگویی، نمایش عروسکی، عروسکگردانی، کارگاههای علمی مانند ساخت موشک و قایق، نقاشی روی صورت، کاربرگهای رنگآمیزی، معرفی کتابهای علمی و انجام آزمایشهای علمی را از جمله فعالیتهایی دانست که فضای تجمعات را به کارگاههای آموزشی و هنری برای کودکان و نوجوانان تبدیل کرده است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان با تأکید بر اینکه خدمترسانی کانون تنها به شهرها محدود نشده است، گفت: واحد سیار روستایی کانون نیز با حضور خانه به خانه، کتاب و برنامههای فرهنگی را به دست کودکان روستایی میرساند.
پشتکوهی یادآور شد: این اقدامات جهادی علاوه بر بندرعباس در شهرهای جاسک، فین، پارسیان، حاجیآباد و بندرلنگه نیز در حال اجراست و نشان میدهد کانون هرمزگان برای امیدآفرینی و تربیت نسل آینده، هیچ مانعی را به رسمیت نمیشناسد.
منبع: روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان