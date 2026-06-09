در نشست تخصصی فدراسیون گلف، آخرین وضعیت تیم‌های ملی و برنامه‌های آماده‌سازی برای حضور در رقابت‌های AAC و بازی‌های آسیایی ناگویا مورد بررسی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- با نزدیک شدن به رقابت‌های AAC و بازی‌های آسیایی ناگویا، مسئولان فدراسیون گلف در نشستی تخصصی روند آماده‌سازی تیم‌های ملی، برنامه‌های اردویی و مسابقات پیش‌رو را بررسی کردند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون گلف، نشست تخصصی برنامه‌ریزی جهت آماده‌سازی تیم‌های ملی و نفرات اعزامی به اردو‌ها و مسابقات داخلی و خارجی و مسابقات پیش‌رو اعم از AAC، بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ و سایر مسابقات و اردو‌ها برگزار شد.
 حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف و مهرداد جمشیدی دبیرکل فدراسیون، حسن کریمیان سرمربی تیم ملی مردان، نگار صیادی سرمربی تیم ملی زنان، ملیحه حق‌دار ساحلی کارشناس خبره زنان و بهمن حسین‌پور کارشناس خبره مردان در این نشست درخصوص روند آماده‌سازی ملی‌پوشان، برنامه‌های فنی و آموزشی تیم‌های ملی، نحوه ارزیابی عملکرد بازیکنان و شاخص‌های انتخاب نفرات اعزامی به رویداد‌های بین‌المللی به بحث و تبادل‌نظر پرداخته و بر برگزاری اردو‌های هدفمند، حضور مستمر ورزشکاران در رقابت‌های داخلی و ایجاد فرصت‌های مناسب برای کسب تجربه بین‌المللی تاکید کردند.

برچسب ها: گلف ، فدراسیون گلف ، ناگویا
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