باشگاه خبرنگاران جوان- با نزدیک شدن به رقابتهای AAC و بازیهای آسیایی ناگویا، مسئولان فدراسیون گلف در نشستی تخصصی روند آمادهسازی تیمهای ملی، برنامههای اردویی و مسابقات پیشرو را بررسی کردند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون گلف، نشست تخصصی برنامهریزی جهت آمادهسازی تیمهای ملی و نفرات اعزامی به اردوها و مسابقات داخلی و خارجی و مسابقات پیشرو اعم از AAC، بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ و سایر مسابقات و اردوها برگزار شد.
حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف و مهرداد جمشیدی دبیرکل فدراسیون، حسن کریمیان سرمربی تیم ملی مردان، نگار صیادی سرمربی تیم ملی زنان، ملیحه حقدار ساحلی کارشناس خبره زنان و بهمن حسینپور کارشناس خبره مردان در این نشست درخصوص روند آمادهسازی ملیپوشان، برنامههای فنی و آموزشی تیمهای ملی، نحوه ارزیابی عملکرد بازیکنان و شاخصهای انتخاب نفرات اعزامی به رویدادهای بینالمللی به بحث و تبادلنظر پرداخته و بر برگزاری اردوهای هدفمند، حضور مستمر ورزشکاران در رقابتهای داخلی و ایجاد فرصتهای مناسب برای کسب تجربه بینالمللی تاکید کردند.