در سالهای اخیر و با توجه به روند رو به رشد میزان بازنشستگان، شرایط اقتصادی و تورم بالا، موضوع افزایش حقوق بازنشستگان اهمیت بالایی پیدا کرده است. از بازنشستگان تأمین اجتماعی گرفته تا بازنشستگان کشوری و لشکری، همه ساله چشم انتظار اعلام میزان افزایش حقوق، اجرای متناسب ‌سازی و زمان دقیق واریز مستمری‌ های خود هستند.

چالش‌های معیشتی بازنشستگان و روند افزایش حقوق در سال‌های اخیر

بازنشستگان همواره یکی از اقشار آسیب ‌پذیر در برابر افزایش هزینه ‌های زندگی بوده‌ اند. طی سال ‌های گذشته، رشد قیمت کالاها و خدمات باعث شد بحث ترمیم حقوق بازنشستگان و اجرای طرح‌ های متناسب ‌سازی به یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان تبدیل شود.

در این مدت دولت ‌ها و صندوق‌ های بازنشستگی تلاش کرده ‌اند با افزایش سالانه حقوق و اجرای برنامه‌های متناسب ‌سازی، بخشی از فاصله میان درآمد بازنشستگان و هزینه‌های زندگی را جبران کنند. هرچند بسیاری از بازنشستگان همچنان معتقدند که حقوق دریافتی با واقعیت‌های اقتصادی فاصله دارد، اما روند کلی نشان می‌ دهد که موضوع افزایش مستمری‌ ها به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست ‌گذاران تبدیل شده است.

بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری اگرچه تحت پوشش صندوق‌های متفاوتی قرار دارند، اما تقریباً همه ساله از سیاست افزایش حقوق و اصلاح احکام حقوقی بهره‌مند می ‌شوند.

افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵

بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ ترین جامعه بازنشستگی کشور را تشکیل می ‌دهند. در سال ۱۴۰۵ نیز افزایش حقوق این گروه مطابق مصوبات مربوط به مستمری‌ بگیران و بازنشستگان اعمال خواهد شد.

علاوه بر افزایش سالانه، موضوع متناسب ‌سازی حقوق نیز همچنان یکی از مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی محسوب می ‌شود. در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از اخبار اقتصادی کشور به نحوه اجرای متناسب ‌سازی و تأثیر آن بر دریافتی بازنشستگان اختصاص داشته است.

به همین دلیل بسیاری از بازنشستگان به صورت مستمر پیگیر آخرین اخبار مربوط به حقوق بازنشستگان هستند تا از تغییرات جدید و احکام احتمالی مطلع شوند.

براساس آخرین اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ بین ۴۵ تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد. در واقع، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، هم‌تراز با مصوبات شورای عالی کار افزایش خواهد داشت.

افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۵

بازنشستگان کشوری نیز در سال ۱۴۰۵ مشمول افزایش حقوق سالانه و اجرای مرحله جدید متناسب‌ سازی شدند. بر اساس احکام صادر شده، افزایش سالانه حقوق و اجرای مرحله سوم متناسب ‌سازی برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری اعمال شد.

طبق اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، این گروه علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی پایه حقوق، از مرحله جدید متناسب‌سازی نیز بهره‌مند می‌شوند. با تلفیق این دو مورد، مجموع دریافتی بسیاری از بازنشستگان این بخش رشدی فراتر از ۳۰ درصد را تجربه کرده است. حداقل مستمری این گروه نیز به ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ارتقا یافته است.

این اقدامات با هدف کاهش فاصله دریافتی بازنشستگان با شرایط اقتصادی روز و بهبود قدرت خرید آنان انجام شده است.

افزایش حقوق بازنشستگان لشکری در سال ۱۴۰۵

بازنشستگان نیروهای مسلح نیز همانند صندوق بازنشستگی کشوری، از افزایش‌های مصوب سال ۱۴۰۵ بهره‌مند شدند. حقوق بازنشستگان لشکری در سال‌های اخیر همواره همسو با سیاست‌های کلی دولت در حوزه بازنشستگان افزایش یافته و موضوع متناسب ‌سازی نیز برای این گروه از بازنشستگان در دستور کار قرار داشته است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند استمرار اجرای برنامه‌ های متناسب ‌سازی می ‌تواند نقش مهمی در کاهش شکاف درآمدی میان بازنشستگان و شاغلان داشته باشد.

زمان واریز حقوق بازنشستگان چگونه تغییر کرد؟

یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر بارها مورد توجه بازنشستگان قرار گرفته، زمان واریز حقوق است.

در گذشته پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی معمولاً از حدود روز بیستم ماه آغاز می ‌شد و تا روزهای پایانی ماه ادامه داشت. اما طی حدود یک سال اخیر، این روند تغییر کرده و پرداخت‌ها عمدتاً به سه روز پایانی هر ماه منتقل شده است.

در حال حاضر حقوق بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی طی روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ یا ۳۱ هر ماه و بر اساس زمان‌بندی تعیین‌شده واریز می‌شود.

بازنشستگان کشوری و لشکری نیز معمولاً در روزهای پایانی هر ماه حقوق خود را دریافت می‌ کنند و این روند در ماه‌های اخیر تقریباً به یک روال ثابت تبدیل شده است.

آیا حقوق بازنشستگان در آینده باز هم افزایش می‌یابد؟

تقریباً در تمامی سال‌ های اخیر، همزمان با بررسی بودجه سالانه کشور، موضوع افزایش حقوق بازنشستگان نیز مطرح شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به شرایط تورمی و هزینه‌ های زندگی، احتمال ادامه سیاست افزایش سالانه حقوق و اجرای مراحل جدید متناسب‌سازی در سال‌ های آینده وجود دارد.

به همین دلیل اخبار مربوط به افزایش حقوق، همسان‌سازی، متناسب‌سازی و پرداخت مطالبات بازنشستگان همواره جزو پربازدیدترین اخبار اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری در سال‌های اخیر افزایش‌های متعددی را در احکام حقوقی خود تجربه کرده‌ا ند و موضوع متناسب ‌سازی نیز به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی برای این گروه تبدیل شده است. در کنار افزایش حقوق، تغییر زمان واریز مستمری‌ها و اجرای طرح‌های جدید حمایتی نیز از جمله تحولاتی بوده که زندگی میلیون‌ها بازنشسته را تحت تأثیر قرار داده است.

بازنشستگان و خانواده‌های آنان برای اطلاع از آخرین تغییرات، احکام جدید، افزایش حقوق و تازه‌ترین تحولات این حوزه می‌توانند اخبار مربوط به حقوق بازنشستگان را دنبال کرده و همچنین از طریق بخش اخبار اقتصادی اینتیتر در جریان جدیدترین تصمیمات و مصوبات قرار بگیرند.