باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - نشست خبری رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک صبح امروز برگزار شد. در این نشست حمیدرضا شیخالاسلام، رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک گفت: پیشدبستانی قدمتی حدود ۱۰۰ ساله دارد و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نیز در سال ۱۴۰۰ با تأکید رهبر معظم انقلاب و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد.
شیخالاسلام با بیان اینکه مسئولیت این سازمان حدود ۱۸ ماه است که با پیشنهاد هیأت امنا و انتخاب وزارتخانه بر عهده وی قرار گرفته، افزود: پیش از این نیز در حوزه آموزش و پرورش و در مسئولیتهای مختلف از جمله مدیریت مدرسه به مدت دو دهه و ۹ سال مدیریتکل استان فعالیت داشتهام.
وی با اشاره به برنامهها و مصوبات هیأت امنا اظهار کرد: بسیاری از برنامهها و مصوبات در هیأت امنا شکل گرفته و امروز به عنوان سند عملکردی سازمان در دستور کار قرار دارد.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ادامه داد: اقدامات مهمی در حوزه ساختار سازمانی انجام شده و تا سال گذشته نیز این سازمان در همین مجموعه مستقر بود.
شیخالاسلام با بیان اینکه در آغاز فعالیت، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با ۷ میلیون مخاطب مواجه بوده است، گفت: در دوره دوم، گروه سنی ۳ تا ۶ سال نیز به این جامعه مخاطب اضافه شد.
رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک افزود: اکنون حدود ۱۴ میلیون مخاطب در حوزه تربیتی و یادگیری فرزندان کشور قرار دارند و تمام تلاش ما این است که آمار و اطلاعات در این حوزه بهصورت دقیق و منظم ثبت و پیگیری شود.
شیخالاسلام تصریح کرد: تمام نوآموزان کودکستانها در سامانه سیدا ثبت شده و مدارک آنها در سامانه ثبت شده است.
وی ادامه داد: هدف ما این است که با تکیه بر آمارهای دقیق، تمامی نیازهای تربیتی و یادگیری فرزندان را پوشش دهیم، در واقع اگر دایره اثرگذاری سازمان را در نظر بگیریم، هم اینک با ۱۴ میلیون مخاطب شامل کودکان و خانوادهها روبرو هستیم.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تصریح کرد: تلاشهای ما در راستای تکمیل ساختار سازمانی بوده است تا مدیریت این حوزه در تمامی سطوح اجرایی شود. در حال حاضر، ریاست تعلیم و تربیت کودک در سطح استانها مستقر شده و این شبکه حمایتی در ۷۵۰ منطقه کشور فعال است تا دسترسی کودکان به آموزشهای استاندارد تسهیل شود.
وی بیان کرد: طبق آمارها در سال تحصیلی گذشته ۴۲ درصد از نوآموزان تحت پوشش این سازمان بودند که امسال این رقم به ۷۰ درصد رسیده است. شاخصهای تعیین شهریه کودکستانها ۸ ماه زودتر مشخص شده است.
رئیس سازمان توضیح داد: فرمول محاسبه شهریه از سه بخش تشکیل شده است: نخست حقوق نیروی انسانی که بر اساس قانون کار در سامانه بارگذاری میشود، دوم تجهیزات و امکاناتی که کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی میکند و بیست درصد آن قابل احتساب است، و سوم هزینه فرآیند آموزشی که ۱۲ درصد محاسبه میشود. وی تصریح کرد: سازمان بیش از ۸۰ قلم نیاز را تایید میکند و هر هزینهای فراتر از این موارد مورد تایید نخواهد بود.
شیخالاسلام اضافه کرد: در صورت بروز هر اشکالی در محاسبه شهریه، اعم از کمارزیابی توسط کارشناس یا خطا در بخش نیروی انسانی، روسای ادارات ورود پیدا میکنند و کارشناس رسمی دادگستری موضوع را بررسی خواهد کرد.
شهریه هشت ماه زودتر اعلام میشود
رئیس سازمان با انتقاد از وضعیت گذشته که شهریه در اسفند ماه اعلام میشد و خانوادهها و موسسین تا پایان سال نمیدانستند چه مبلغی باید پرداخت یا دریافت کنند، اعلام کرد: از سال گذشته این رویه اصلاح شده و شهریه از خرداد ماه، یعنی هشت ماه زودتر از آغاز سال تحصیلی، اعلام میشود.
وی افزود: امسال نیز همین رویه ادامه دارد و شاخصهای شهریه به طور کامل شفاف است تا هم موسسین و هم خانوادهها با آگاهی کامل تصمیم بگیرند.
صدور بیش از ۳۹ هزار مجوز برای کودکستانها
شیخ الاسلام گفت: بیش از ۳۹ هزار مجوز برای کودکستانها صادر شده است و در حال حاضر حدود ۳۲ هزار کودکستان در حال فعالیت هستند.
وی افزود: در سال گذشته با انباشت ۱۴ هزار درخواست برای دریافت مجوز جدید مواجه بودیم که پس از بررسیهای دقیق، برای ۱۱ هزار مورد مجوز صادر شد و ۳ هزار درخواست نیز به دلیل عدم احراز شرایط، مورد تأیید قرار نگرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دستهبندی دورههای سنی و ساعت فعالیت مراکز پرداخت و تصریح کرد: دورههای سنی شامل دوره بدو تولد تا ۲ سالگی، دوره ۴۴ ساعته و دورههای یک و دو (۲۲ ساعته) تعریف شدهاند. همچنین تأکید میشود که ماهیت پیشدبستانی با آنچه در مدارس جریان دارد (۶ تا ۸ ساعت حضور در کلاس) متفاوت بوده و این مراکز باید بر اساس استانداردهای ابلاغی سازمان فعالیت کنند.
شیخالاسلام در خصوص مهلت تعیین تکلیف مدارک مراکز آموزشی هشدار داد: مدیران مدارس موظف به رعایت بخشنامههای سازمان هستند؛ لذا مدارک صادرهای که منطبق با استانداردهای سازمان نباشد، پس از سال ۱۴۰۵ مورد پذیرش نخواهد بود و مدیران از پذیرش این مدارک خودداری خواهند کرد.
وی با اشاره به حساسیت افکار عمومی نسبت به کیفیت محتوا و نحوه اخذ شهریهها تصریح کرد: سازمان تعلیم و تربیت کودک با ایجاد زیرساختهای لازم، با دقت و ظرافت بر شاخصهای تربیتی و نحوه دریافت شهریهها نظارت دارد. امروز این جسارت را داریم که اعلام کنیم مراکز باید برای دریافت مجوزهای قانونی اقدام کنند.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در پایان خطاب به متولیان مراکز تأکید کرد: پذیرش کودک بدون گزینش مربی و تأیید محتوای آموزشی توسط سازمان، تخلف محسوب میشود و طبیعتاً خانوادهها نیز از مراکز فاقد صلاحیت و بدون مجوز استقبال نخواهند کرد. نظاممند کردن تمامی فرآیندها، اولویت اصلی ما برای سال آینده است.
شیخالاسلام در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به پایان دوره آموزشی پیشدبستانیها در هفته گذشته، فرآیند ثبتنام مهدکودکها آغاز شده است.
وی با اشاره به دغدغه برخی والدین در خصوص حضوری یا غیرحضوری بودن آموزشها، خاطرنشان کرد: با تدبیر صورت گرفته، فشار از روی خانوادهها کاهش یافته و تلاش بر این است تا از هرگونه ضرر احتمالی به کودکان جلوگیری شود. جزئیات این تدابیر و شیوهنامه های لازم در جلساتی با موسسین مهدکودکها تشریح شده است.
شیخالاسلام در ادامه از همکاری و عملکرد مطلوب موسسین مهدکودکها در شرایط دشوار کنونی قدردانی کرد و گفت: موسسین عزیز در سختترین شرایط، بهترین عملکرد را از خود نشان دادهاند که جای تقدیر فراوان دارد.
رئیس سازمان تعلیم و تربیت در پاسخ به این سوال که آیا مهدکودکها نیز مانند سایر مراکز آموزشی به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد، توضیح داد: کلیه مهدکودکها در حال حاضر در فرآیند ثبتنام قرار دارند و پروتکلهای بهداشتی با دقت نظر بالا در حال پیگیری است.
وی در پایان به موضوع آموزش غیرحضوری اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط جامعه و دغدغه والدین شاغل، تدابیری اندیشیده شده است تا فرآیند آموزش و نگهداری کودکان در مهدکودکها با رعایت کامل شیوهنامههای بهداشتی و به بهترین نحو صورت پذیرد.