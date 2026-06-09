یک منبع عراقی تاکید کرد که اشکالاتی که طرف عراقی برای تکمیل راه‌آهن بصره به شلمچه دارد تا ۳ ماه دیگر حل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری عراق گزارش داد که در گامی که راه را برای تکمیل خط آهن (بصره - شلمچه) هموار می‌کند، که یکی از مهمترین پروژه‌های استراتژیک برای تقویت ارتباط ریلی بین عراق و ایران است، وزارت حمل و نقل تأیید کرد که پرونده اختلافات مربوط به آن طی سه ماه آینده حل و فصل خواهد شد.

یک منبع در دفتر رسانه‌ای وزارتخانه حمل و نقل عراق در بیانیه‌ای مطبوعاتی اظهار داشت که این وزارتخانه به مقامات ذی‌صلاح دستور داده است تا اقدامات لازم را برای تکمیل این پروژه انجام دهند، چرا که این پروژه در دوره گذشته به دلیل اختلافات فنی و ملکی در استان بصره متوقف شده بود و مانع از تکمیل کار‌های اتصال در داخل خاک عراق شده بود.

او توضیح داد که این پروژه با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو بوده که در تأخیر اجرای آن نقش داشته است، از جمله چالش‌های مربوط به زمین و مسیر‌های درون استان بصره، و همچنین پیامد‌های تنش‌های منطقه‌ای و تجاوز آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران که بر پیشرفت کار در دوره قبل تأثیر گذاشته است.

این منبع اظهار داشت که وزارتخانه با دولت محلی بصره به توافق رسیده است تا به تمام اختلافات موجود رسیدگی کند، زمین مورد نیاز برای پروژه را تحویل دهد و غرامت مالی و قطعات زمین جایگزین به آنها اعطا کند، که وی تأیید کرد که این اختلافات ظرف سه ماه آینده حل خواهد شد.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)

برچسب ها: مرز ایران و عراق ، خطوط ریلی ، مرز شلمچه
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