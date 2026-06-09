باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، امروز سه شنبه ۱۹ خرداد در جریان بازدید از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، بر ضرورت معرفی عمق تمدن ایران به نسل جوان تأکید کرد و گفت: بی توجهی به پیشینه کهن، مانع شکل‌گیری خودباوری ملی شده است.

در این بازدید که با افتتاح بخش موزه، رونمایی از نسخه خطی کتاب «قانون» ابوعلی‌سینا (اهدایی یک مجموعه‌دار اصفهانی) و گشایش نمایشگاه خوشنویسی «وطن» همراه بود، بخش‌های مختلفی از جمله گنجینه نسخ خطی، نشریات تاریخی همچون نخستین نشریه زنان ایران با عنوان «شکوفه» و جرایدی، چون «صور اسرافیل» و نیز تالار «ملل» که به فعالیت‌های دیپلماسی فرهنگی اختصاص دارد، مورد بازدید قرار گرفت.

قائم‌پناه گفت: هرچه بیشتر به ایران نگاه می‌کنیم، عمق تمدن آن آشکارتر می‌شود، اما متأسفانه کمتر به تاریخ کهن خود توجه کرده‌ایم و نسل جدید با بسیاری از مفاهیم ایران‌شناسی آشنا نیست.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه دشمن به دنبال از بین بردن خودباوری ایرانیان است، تصریح کرد: شناخت تمدن، زمینه‌ساز بازگشت به خویشتن می‌شود. ما دو میراث داریم؛ یکی میراث ملی و باستانی و دیگری فرهنگ ایران اسلامی که هر دو در هم تنیده شده‌اند و نباید از یکدیگر تفکیک شوند.

وی با اشاره به نقش دانشمندان ایرانی در پیشبرد علوم مختلف، گفت: ابوعلی‌سینا در پزشکی چنان ابداعاتی داشته که اگر در زمان خود جایزه‌ای وجود داشت، چندین بار جایزه می‌گرفت. تشریح بدن و آناتومی در زمان او مرجع جهانی بوده است. همچنین خیام در ریاضیات و مولوی در روانشناسی و انسان‌شناسی چنان عمقی دارند که هنوز در جهان از آنها استفاده می‌شود.

قائم‌پناه شاهنامه فردوسی را یک سیاست‌نامه و الگوی کشورداری دانست و تأکید کرد: رستم مظهر تاب‌آوری، مقاومت و وطن‌دوستی است. داستان مذاکره با افراسیاب در شاهنامه، امروز هم برای ما درس‌آموز است. همچنین جایگاه زن در شاهنامه بسیار برجسته است؛ نمونه‌هایی مانند گردآفرین، مظهر شجاعت یک زن ایرانی هستند. باید از این ظرفیت‌ها فیلم و نمایشنامه ساخته شود تا تاریخ کهن در جان جوانان نفوذ کند.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت برگزاری همایش‌های متعدد برای تجلیل از عالمان بزرگ ایرانی خاطرنشان کرد: بسیاری از کشور‌ها به دنبال یک اسطوره یا دانشمند قدیمی می‌گردند تا او را بزرگ کنند، حتی برخی از همسایگان ما داشته‌های فرهنگی ایران را به نام خود ثبت می‌کنند. تخت جمشید با آن عظمت، هزاران سال پیش با دانش فیزیک، معماری و مهندسی ساخته شده و نشان‌دهنده پشتیبانی عظیم علمی است.

وی در پایان گفت: اگر حافظه تاریخی درستی داشته باشیم، در حکمرانی امروز تأثیرگذار خواهد بود. با اعتمادبه‌نفس ناشی از شناخت این پیشینه، می‌توانیم دیپلماسی فرهنگی متفاوتی داشته باشیم و باورهایمان را در نسل جوان زنده کنیم. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران جایگاه برجسته‌ای در این مسیر دارد.