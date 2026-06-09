شهردار منطقه ۱۸ گفت: دور برگردان حادثه خیز محور بزرگراهی سعیدی پس از ورودی خیابان نامدار با طرح مشترک مدیریت شهری و پلیس راهور ایمن می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، رضا محمدی با اشاره به این نکته که این محور بطور میانگین پذیرای هزاران دستگاه خودرو بوده و حجم قابل توجهی از بار ترافیکی جنوب شهر را متحمل می‌شود، اظهار داشت: پس از ورودی خیابان نامدار دور برگردانی تعبیه شده که به دسترسی خودرو‌های سبک و سنگین برای بازگشت به جهت عکس بزرگراه و ورود به محدوده جغرافیائی مناطق جنوبی شهر کمک می‌کرد، اما بدلیل پاره‌ای معضلات زیر ساختی، سوانح جرحی و فوتی برای رانندگان و عابرین بوجود می‌آورد.

وی افزود: واکاوی علل وقوع چنین حوادثی در این دوره مدیریت شهری، موجب شد بازدید مشترکی با حضور رئیس پلیس راهور و مدیران معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه، از محور یادشده انجام و بر لزوم اجرای طرح مشترکی از سوی شهرداری و پلیس راهور برای ایمن سازی این محور حادثه خیز تأکید شود.

برچسب ها: شهرداری ، دوربرگردان
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