زمین چمن مصنوعی پارک تهلیجان شهرکرد با ۵ میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - زمین چمن مصنوعی پارک تهلیجان شهرکرد با حضور مسئولان شهری، سرمایهگذار بخش خصوصی و جمعی از شهروندان به بهرهبرداری رسید.
این پروژه ورزشی با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی محلات و ایجاد فضایی مناسب برای فعالیتهای ورزشی جوانان و نوجوانان شهرکرد اجرا شده است. زمین چمن مصنوعی پارک تهلیجان با مشارکت سرمایهگذار بخش خصوصی و شهرداری شهرکرد احداث شده و برای اجرای آن در مجموع ۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
عملیات احداث این مجموعه ورزشی حدود ۶ ماه به طول انجامید و اکنون با فراهم شدن زیرساختهای لازم، امکان استفاده شهروندان بهویژه ساکنان محله تهلیجان از این فضای ورزشی فراهم شده است.
زمین چمن مصنوعی پارک تهلیجان با استانداردهای مناسب برای انجام مسابقات و تمرینهای ورزشی طراحی و اجرا شده و پیشبینی میشود نقش مؤثری در گسترش ورزش همگانی و فعالیتهای ورزشی در این منطقه ایفا کند.
شهرداری شهرکرد همچنین اعلام کرده است که توسعه فضاهای ورزشی محلهمحور با مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی از برنامههای مهم مدیریت شهری است و اجرای پروژههایی از این دست میتواند به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و افزایش سرانه فضاهای ورزشی در شهر کمک کند.