نماینده مجلس، با اشاره به شرایط جنگی و محدودیت‌های ایجاد شده در مسیر‌های دریایی، معتقد است دولت با توسعه کریدور‌های زمینی، ریلی و مرزی توانسته از بروز کمبود کالا‌های اساسی جلوگیری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ... اظهار کرد: در شرایطی که فشارهای آمریکا بر مسیرهای دریایی و تجاری ایران افزایش یافته، دولت تلاش کرده است با توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه، مسیرهای جایگزین برای واردات و صادرات کالا ایجاد کند.

به گفته بخشایش، اقدام دولت در گسترش مبادلات ایران با کشورهایی همچون روسیه، قزاقستان، ترکیه، پاکستان و عمان بخشی از این راهبرد بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی در شرایط بحرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: مهم‌ترین مسئله در چنین شرایطی جلوگیری از کمبود کالا در بازار است. اگرچه ممکن است برخی کالاها با افزایش قیمت مواجه شوند، اما جلوگیری از اختلال در تأمین نیازهای اساسی مردم اهمیت بیشتری دارد. خوشبختانه دولت توانسته با بهره‌گیری از ظرفیت کریدورهای جدید، از بروز کمبود گسترده کالا جلوگیری کند.

بخشایش همچنین با اشاره به توسعه متوازن مرزهای کشور اشاره کرد و گفت: فعال‌سازی تمامی مرزهای تجاری و توزیع ظرفیت‌های وارداتی و صادراتی در نقاط مختلف کشور، علاوه بر تسهیل تجارت، می‌تواند به تحقق عدالت مرزی، رونق مناطق کمتر برخوردار و افزایش امنیت اقتصادی در استان‌های مرزی منجر شود.

وی تأکید کرد: تجربه ماه‌های اخیر نشان داد که تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و کاهش وابستگی به یک یا چند مسیر محدود، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور دارد و باید این رویکرد در برنامه‌های بلندمدت دولت با جدیت دنبال شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به شرایط جنگی و محدودیت‌های ایجاد شده در مسیرهای دریایی، معتقد است دولت با توسعه کریدورهای زمینی، ریلی و مرزی توانسته از بروز کمبود کالاهای اساسی جلوگیری کند. به گفته او، گسترش همکاری تجاری با کشورهای همسایه و فعال‌سازی مرزهای مختلف کشور، بخشی از راهبرد ایران برای کاهش فشارهای اقتصادی و تقویت تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها و محاصره بوده است.

 

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، کریدور
خبرهای مرتبط
توسعه صنعت هوانوردی کشور نیازمند تعامل و همکاری همه دست‌اندرکاران صنعت است
تعدادی از فرودگاه‌های کشور عملیاتی شدند
رعایت استانداردهای ایمنی خط قرمز بنادر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) خرداد ۱۴۰۵ واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
برنامه‌ریزی برای ۱۲ عرضه اولیه در سال ۱۴۰۵+ فیلم
رشد ۲۲ درصدی حجم تجارت با موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا محقق شد
سال گذشته حدود ۴.۸ میلیارد دلار واردات از کشور‌های عضو اوراسیا داشتیم/ کریدور سبز برای محصولات کشاورزی در دستور کار است
ترخیص ۱۱ هزار خودرو طی دو ماهه ابتدای امسال از گمرکات کشور
آخرین وضعیت راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی/ ۴ درخواست فعال در نوبت صدور موافقت اصولی
فرصت تازه برای تأمین برق پایدار صنایع/۳ هزار مگاوات برق آماده فروش در بازار برق
جزئیات قرارداد جدید احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر متصل به شبکه اعلام شد
آغاز رزمایش ملی پایش زنجیره کشاورزی/ شبکه نظارت بر آفت‌کش‌ها و قرنطینه متمرکز می‌شود
آخرین اخبار
مستمری خرداد مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) واریز شد
وزش باد شدید در نواحی شمال و شرق کشور طی ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به تهران و شمال کشور/ تردد از چالوس به سمت جنوب ممنوع است
۱.۵ میلیارد دلار از واردات دارو و تجهیزات پزشکی در داخل تولید شد
افزایش ۳۶۱ درصدی استرداد مالیات فعالان اقتصادی
افتتاح حدود ۱۶۰۰ واحد نهضت ملی مسکن تا دو ماه آینده
انجام ۱۰ پرواز «هما» برای بازگشت حجاج در ۲۰ خرداد
۲۲۸۰ میلیارد ریال خسارت جدید به مالکان خودرو‌های آسیب‌دیده از جنگ پرداخت شد
تحقق عدالت آموزشی بدون تکیه بر فناوری ممکن نیست/ ۱۲۰ هزار دانش آموز مناطق کم برخوردار تحت پوشش قرار گرفتند
جزئیات قرارداد جدید احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر متصل به شبکه اعلام شد
آغاز رزمایش ملی پایش زنجیره کشاورزی/ شبکه نظارت بر آفت‌کش‌ها و قرنطینه متمرکز می‌شود
تقویت امنیت غذایی در کشور همزمان با برگزاری نمایشگاه/فرسایش خاک به ۲۰ تن در هکتار رسید
تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی دو ماه نخست سال جاری بیش از ۷۱ درصد رشد کرد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) خرداد ۱۴۰۵ واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
برنامه‌ریزی برای ۱۲ عرضه اولیه در سال ۱۴۰۵+ فیلم
برنامه ای برای افزایش قیمت پروژه‌های نهضت ملی مسکن نداریم
سامانه جامع متمرکز ارزی رونمایی شد
پیشرفت ۴۰ درصدی فیزیکی واحد‌های نهضت ملی مسکن / آورده متقاضیان به ۴۶ همت رسید
۱۶ همت تسهیلات در حوزه زراعت و باغبانی پرداخت شد
آخرین وضعیت راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی/ ۴ درخواست فعال در نوبت صدور موافقت اصولی
تجارت خارجی متوقف نمی‌شود/ شناسایی و کار روی مسیرهای جایگزین
فرصت تازه برای تأمین برق پایدار صنایع/۳ هزار مگاوات برق آماده فروش در بازار برق
ترخیص ۱۱ هزار خودرو طی دو ماهه ابتدای امسال از گمرکات کشور
رونق بنادر کشور در گرو هوشمندسازی
رشد ۳۳ درصدی واردات از مجموعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا
سال گذشته حدود ۴.۸ میلیارد دلار واردات از کشور‌های عضو اوراسیا داشتیم/ کریدور سبز برای محصولات کشاورزی در دستور کار است
رشد ۲۲ درصدی حجم تجارت با موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا محقق شد
کاهش ۸۰ درصدی معاملات مسکن در پایتخت