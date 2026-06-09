باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ... اظهار کرد: در شرایطی که فشارهای آمریکا بر مسیرهای دریایی و تجاری ایران افزایش یافته، دولت تلاش کرده است با توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه، مسیرهای جایگزین برای واردات و صادرات کالا ایجاد کند.

به گفته بخشایش، اقدام دولت در گسترش مبادلات ایران با کشورهایی همچون روسیه، قزاقستان، ترکیه، پاکستان و عمان بخشی از این راهبرد بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی در شرایط بحرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: مهم‌ترین مسئله در چنین شرایطی جلوگیری از کمبود کالا در بازار است. اگرچه ممکن است برخی کالاها با افزایش قیمت مواجه شوند، اما جلوگیری از اختلال در تأمین نیازهای اساسی مردم اهمیت بیشتری دارد. خوشبختانه دولت توانسته با بهره‌گیری از ظرفیت کریدورهای جدید، از بروز کمبود گسترده کالا جلوگیری کند.

بخشایش همچنین با اشاره به توسعه متوازن مرزهای کشور اشاره کرد و گفت: فعال‌سازی تمامی مرزهای تجاری و توزیع ظرفیت‌های وارداتی و صادراتی در نقاط مختلف کشور، علاوه بر تسهیل تجارت، می‌تواند به تحقق عدالت مرزی، رونق مناطق کمتر برخوردار و افزایش امنیت اقتصادی در استان‌های مرزی منجر شود.

وی تأکید کرد: تجربه ماه‌های اخیر نشان داد که تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و کاهش وابستگی به یک یا چند مسیر محدود، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور دارد و باید این رویکرد در برنامه‌های بلندمدت دولت با جدیت دنبال شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به شرایط جنگی و محدودیت‌های ایجاد شده در مسیرهای دریایی، معتقد است دولت با توسعه کریدورهای زمینی، ریلی و مرزی توانسته از بروز کمبود کالاهای اساسی جلوگیری کند. به گفته او، گسترش همکاری تجاری با کشورهای همسایه و فعال‌سازی مرزهای مختلف کشور، بخشی از راهبرد ایران برای کاهش فشارهای اقتصادی و تقویت تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها و محاصره بوده است.