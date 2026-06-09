باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در نشانهای نگرانکننده از تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی بینالمللی، گزارشی از کارزار بینالمللی برای لغو سلاحهای هستهای (ICAN) فاش میکند که ۹ کشور دارای سلاح هستهای هزینهها را برای زرادخانههای هستهای خود تا سال ۲۰۲۵، ۱۹ درصد افزایش دادهاند. ارقام این گزارش نشان میدهد که کل هزینههای جهانی برای این سلاحهای مرگبار به ۱۱۹ میلیارد دلار رسیده است – رقمی نجومی که معادل هزینه تقریباً ۳،۷۶۸ دلار در هر ثانیه است. این موضوع چالش اخلاقی و اقتصادی قابل توجهی را پیش روی جهان قرار میدهد.
آمریکا در صدر هزینههای نظامی
این گزارش بر تفاوت هزینهها بین قدرتهای هستهای تأکید کرد. ایالات متحده با ۶۹.۲ میلیارد دلار در صدر فهرست قرار دارد که بیشتر از مجموع هزینههای هشت کشور هستهای دیگر است. چین با ۱۳.۵ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد. انگلیس با ۱۲.۶ میلیارد دلار با غافلگیر کردن بسیاری، روسیه را پشت سر گذاشت و مقام سوم را به خود اختصاص داد، در حالی که هزینههای روسیه ۹.۵ میلیارد دلار بود.
نقشه زرادخانههای هستهای جهان
در مورد زرادخانههای هستهای، این گزارش نشان داد که روسیه هنوز بزرگترین زرادخانه جهان را با ۵،۴۲۰ سلاح هستهای در اختیار دارد و پس از آن ایالات متحده با ۵،۰۴۲ سلاح قرار دارد. باقیمانده زرادخانهها بین چین (۶۲۰)، فرانسه (۳۰۰)، انگلیس (۲۲۵)، هند (۱۹۰)، پاکستان (۱۷۰)، اسرائیل (۹۰) و کره شمالی (۶۰) توزیع شده است.
هزینه انسانی مسابقه تسلیحاتی
این گزارش به مقایسه انسانی آشکاری نیز پرداخت. کارزار بینالمللی برای لغو سلاحهای هستهای اعلام کرد که مبلغ هزینهشده تنها در یک روز برای تسلیحات هستهای میتوانست غذای دو میلیون نفر را که از گرسنگی رنج میبرند، تأمین کند. این سازمان نشان داد که وجوه تلفشده در این بخش در سه سال گذشته به تنهایی برای ریشهکن کردن گرسنگی جهان کافی بوده است. این گزارش همچنین اشاره کرد که هزینههای سال ۲۰۲۵ به تنهایی میتوانست بودجه عادی سازمان ملل را برای ۳۲ سال متوالی تأمین کند. این ارقام سوالات جدی را برای جامعه بینالمللی در مورد اولویتهای هزینههای جهانی، به ویژه در پرتو بحرانهای بشردوستانه، زیستمحیطی و اقتصادی که جهان را فرا گرفته است، ایجاد میکند. بنابراین، تشدید مسابقه تسلیحات هستهای نه تنها تهدیدی برای امنیت جهانی، بلکه برای کاهش منابعی است که میتوانست ثبات و رفاه انسان را تضمین کند.
منبع: تایمز امارات