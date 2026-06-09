همزمان با اعتراضات گسترده در برلین، فرستاده پوتین اعلام کرد آلمانی‌ها از سیاست‌های ناکارآمد دولت مرتس به ستوه آمده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کریل دمیتریف، فرستاده رئیس جمهور روسیه، در مورد اعتراضات گسترده در آلمان علیه دولت فریدریش مرتس، صدراعظم این کشور اظهار نظر و اعلام کرد که آلمانی‌ها از عدم اصلاح سیاست‌های اشتباه خسته شده‌اند.

او نوشت: «آلمانی‌ها از شکست‌های مکرر در اصلاح سیاست‌های ناقص خسته شده‌اند.»

گزارش‌های رسانه‌ای به نقل از پلیس آلمان حاکی از آن است که تظاهرات گسترده‌ای با حضور هزاران معترض در مقابل دروازه براندنبورگ در برلین در اعتراض به سیاست‌های دولت آلمان، به ویژه در مورد مهاجرت، برگزار شد.

یک نظرسنجی که توسط موسسه INSA برای روزنامه بیلد انجام شد، نشان داد که مرتس به نامحبوب‌ترین سیاستمدار در آلمان تبدیل شده و با میانگین امتیاز ۲.۹، در آخرین رتبه در بین ۲۰ سیاستمدار قرار گرفته است.

بیلد همچنین خاطرنشان کرد که تنها ۲۴ درصد از آلمانی‌ها معتقدند که ائتلاف حاکم تا انتخابات ۲۰۲۹ دوام خواهد آورد، در حالی که ۵۸ درصد انتظار فروپاشی آن را دارند.

منبع: آر تی

برچسب ها: دولت آلمان ، صدراعظم آلمان ، فرستاده پوتین
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