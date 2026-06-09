باشگاه خبرنگاران جوان - سیداسدالله هاشمی مدیرکل حفاظت محیطزیست قزوین گفت: در راستای تشدید نظارتهای میدانی و اجرای برنامههای پایش مستمر در سطح شهرستانهای استان، کارشناسان اداره حفاظت محیطزیست شهرستان تاکستان، واحدهای صنعتی، خدماتی و معدنی دارای پتانسیل آلایندگی را مورد بررسی قرار دادند.
وی افزود: در نتیجه این پایشها، برای هشت واحد صنعتی، خدماتی و معدنی که ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی را رعایت نکرده بودند، اخطار قانونی صادر شد و این واحدها موظف شدند در مهلت تعیینشده نسبت به رفع نواقص و اصلاح فرآیندهای آلاینده اقدام کنند.
هاشمی با بیان اینکه پایش واحدهای تولیدی و خدماتی در استان قزوین به صورت مدون، برنامهریزیشده و مستمر انجام میشود، اضافه کرد: هدف اصلی از این نظارتها، پیشگیری از شکلگیری آلودگیهای زیستمحیطی پیش از تبدیل شدن آنها به بحران و معضل جدی است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان قزوین ادامه داد: کارشناسان محیطزیست در شهرستانها، بهویژه در مناطق دارای تمرکز واحدهای صنعتی و معدنی، به صورت مستمر وضعیت فعالیت واحدهای دارای پتانسیل آلایندگی را رصد میکنند و هرگونه تخلف زیستمحیطی در حوزههای آب، خاک و هوا به صورت قانونی پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به نقش مهم نظارتهای میدانی در کاهش آلودگیها، افزود: صدور اخطار برای واحدهای متخلف، نخستین مرحله از اقدامات قانونی محیطزیست است و چنانچه واحدهای مشمول اخطار در مهلت مقرر نسبت به رفع آلایندگی و اصلاح وضعیت اقدام نکنند، مراحل بعدی برخورد قانونی طبق مقررات انجام خواهد شد.
هاشمی تاکید کرد: صیانت از منابع طبیعی، حفاظت از محیطزیست و تامین سلامت عمومی جامعه، از وظایف اصلی ادارهکل حفاظت محیطزیست است و در این مسیر با هیچ واحد آلایندهای تعارف نداریم.
وی افزود: تمام واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و معدنی استان مکلف هستند فعالیت خود را در چارچوب استانداردها و ضوابط زیستمحیطی انجام دهند و رعایت نکردن این الزامات میتواند علاوه بر تهدید سلامت مردم، خسارتهای جدی به منابع آب، خاک، هوا و زیستبوم منطقه وارد کند.
این مسئول با قدردانی از همراهی واحدهایی که نسبت به نصب سامانههای کنترل آلودگی، بهکارگیری فیلترهای مناسب و اصلاح فرآیندهای تولید اقدام کردهاند، بیان کرد: بسیاری از صاحبان صنایع با رعایت مسوولیت اجتماعی و توجه به ملاحظات زیستمحیطی، نشان دادهاند که توسعه صنعتی و حفاظت از محیط زیست میتوانند در کنار یکدیگر محقق شوند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان قزوین بیان کرد: ادارهکل حفاظت محیط زیست قزوین با استمرار پایشها، برخورد قانونی با واحدهای متخلف و همکاری با صنایع متعهد، به دنبال بهبود شاخصهای کیفی محیط زیست در شهرستان تاکستان و سایر نقاط استان است و امیدواریم با مشارکت بخش صنعت، شاهد کاهش آلودگیها و ارتقای سلامت محیط زیست در استان باشیم.
منبع: محیط زیست قزوین