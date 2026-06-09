باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - شهرستان آغاجاری به دلیل برخورداری از تنوع زیستی خاص و حضور گونه‌های بومی و مهاجر، در معرض این تهدید قرار دارد. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف قاچاق پرندگان، پیامد‌های آن بر اکوسیستم، و راهکار‌های مقابله با این پدیده می‌پردازد.

تنوع زیستی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پایداری محیط زیست است و پرندگان نقش اساسی در حفظ تعادل اکولوژیکی ایفا می‌کنند. در سال‌های اخیر، شکار و قاچاق غیرقانونی پرندگان در برخی مناطق کشور افزایش یافته و موجب نگرانی کارشناسان محیط زیست شده است. آغاجاری به عنوان یکی از مناطق دارای زیستگاه‌های طبیعی ارزشمند، نمونه‌ای از مناطقی است که این پدیده در آن آثار قابل توجهی برجای گذاشته است.

اهمیت زیست‌محیطی پرندگان در آغاجاری

پرندگان در اکوسیستم منطقه نقش‌های متعددی از جمله کنترل طبیعی جمعیت حشرات و آفات کشاورزی، کمک به گرده‌افشانی برخی گیاهان، مشارکت در پراکنش بذر و بازسازی پوشش گیاهی، ایجاد تعادل در زنجیره غذایی و کاهش جمعیت پرندگان می‌تواند این چرخه‌های طبیعی را مختل کرده و پیامد‌های بلندمدت برای محیط زیست منطقه ایجاد کند.

قاچاق پرندگان معمولاً شامل فعالیت‌های غیرقانونی زیر، چون صید غیرمجاز پرندگان با ابزار‌های مخرب مانند تور و دام، انتقال گونه‌ها به بازار‌های غیررسمی، فروش پرندگان زینتی و کمیاب و شکار بی‌رویه در فصل‌های حساس تولیدمثل است. این اقدامات اغلب بدون توجه به ظرفیت طبیعی زیستگاه انجام می‌شود و موجب کاهش سریع جمعیت گونه‌ها می‌گردد.

قاچاق غیرقانونی پرندگان؛ سرقت تنوع گونه‌های بومی و تهدیدی علیه امنیت زیست‌محیطی کشور

رئیس اداره محیط زیست آغاجاری با هشدار نسبت به روند قاچاق غیرقانونی پرندگان، این پدیده را تهدیدی جدی برای تنوع زیستی منطقه دانست و از بروز تهدیدی نوظهور تحت عنوان «سرقت ژنتیکی» خبر داد.

احمدی در این خصوص توضیح داد: تلاش برخی عوامل بیگانه برای دسترسی، ثبت و بهره‌برداری از اطلاعات ژنتیکی گونه‌های بومی از طریق مسیر‌های غیرقانونی، می‌تواند تهدیدی علیه امنیت زیست‌محیطی کشور محسوب شود.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی قاطع با متخلفان زیست‌محیطی، خواستار توسعه و تقویت همکاری‌های مستمر میان دستگاه قضایی و اداره محیط زیست شد.

قاچاق پرندگان در آغاجاری پیامد‌های گسترده‌ای به همراه دارد. حذف گونه‌های مختلف باعث کاهش پایداری اکوسیستم و تنوع زیستی می‌شود. کاهش پرندگان حشره‌خوار می‌تواند موجب افزایش آفات کشاورزی شود.

برخی گونه‌ها که سازگاری محدودی دارند، در معرض انقراض محلی قرار می‌گیرند. افزایش آفات و کاهش تعادل طبیعی، هزینه‌های کشاورزی را افزایش می‌دهد.

در ایران شکار و قاچاق گونه‌های حفاظت‌شده جرم محسوب می‌شود و می‌تواند با مجازات‌های قانونی از جمله جریمه نقدی، ضبط ابزار شکار و پیگرد قضایی همراه باشد. با این حال، اثربخشی قوانین وابسته به اجرای دقیق و نظارت مستمر است.

قاچاق غیرقانونی پرندگان در شهرستان آغاجاری تنها یک تخلف ساده نیست، بلکه تهدیدی جدی برای پایداری اکوسیستم منطقه و امنیت زیست‌محیطی کشور محسوب می‌شود. مقابله با این پدیده نیازمند همکاری میان نهاد‌های دولتی، جوامع محلی و سازمان‌های محیط زیستی است. حفاظت از تنوع زیستی، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای پایدار و حفظ تعادل طبیعی محیط زیست به شمار می‌رود.

آغاجاری در جنوب‌شرق خوزستان قرار دارد و به‌دلیل نزدیکی به زیستگاه‌های نیمه‌خشک، رودخانه‌ای و تالابی (در سطح استان)، بخشی از مسیر مهاجرت پرندگان است.

در سطح استان خوزستان تاکنون بیش از ۳۰۰ گونه پرنده ثبت شده است.بخش قابل توجهی از این گونه‌ها مهاجر فصلی هستندتنوع در پاییز و زمستان به‌مراتب بیشتر می‌شود

در خود منطقه آغاجاری پرندگان شکاری چون شاهین‌ها و دلیجه‌ها، سارگپه‌ها و عقاب‌های مهاجر (در فصل سرد) دیده می شود.

همچنین پرندگان بیابانی و کنار آبزی از جمله چکاوک‌ها، کوکرها (هوبره در برخی مناطق باز استان)، زنبورخوارها، حواصیل‌ها، اگرت‌ها، لک‌لک سفید (فصلی) در این حیات زیست می کنند.