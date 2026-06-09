شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حال و هوای مردم انقلابی شهرستان صالح آباد در تجمعات اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان -  در صدمین شب از سلسله تجمعات خودجوش «تا پای جان برای ایران»، حجت‌الاسلام والمسلمین اباذر طالبی، مردمِ حاضر در میدان را «بصیرترین و رشیدترین امت دنیا» خواند که با صد شبِ متوالی حضورِ بی‌وقفه در گرما و سرما، فریاد «الله‌اکبر» و «مرگ بر آمریکا و اسرائیل» را به نمادِ حیات و پایداریِ ملی تبدیل کرده‌اند. در این محفل که با عطرِ نامِ اباعبدالله الحسین (ع) معطر بود، حجت‌الاسلام والمسلمین اباذر طالبی ضمن تجلیل از حضورِ صد‌شبانه‌روزیِ مردم در حریمِ میدان و دفاع از ارزش‌های اهل‌بیت (ع)، بیان کرد: این مردم با صد شب سلام بر سیدالشهدا و بیعت با رهبر معظم انقلاب، ثابت کردند که در آستانه محرم، لبیک به خامنه‌ای، همان لبیک به حسین (ع) است.
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منبع: حسن میرزایی - همدان

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۱۰۰ شب ایستادگی در سنگر صالح‌آباد از لنز دوربین شهروندخبرنگار

۱۰۰ شب ایستادگی در سنگر صالح‌آباد از لنز دوربین شهروندخبرنگار

۱۰۰ شب ایستادگی در سنگر صالح‌آباد از لنز دوربین شهروندخبرنگار

۱۰۰ شب ایستادگی در سنگر صالح‌آباد از لنز دوربین شهروندخبرنگار

۱۰۰ شب ایستادگی در سنگر صالح‌آباد از لنز دوربین شهروندخبرنگار

۱۰۰ شب ایستادگی در سنگر صالح‌آباد از لنز دوربین شهروندخبرنگار

۱۰۰ شب ایستادگی در سنگر صالح‌آباد از لنز دوربین شهروندخبرنگار

۱۰۰ شب ایستادگی در سنگر صالح‌آباد از لنز دوربین شهروندخبرنگار

۱۰۰ شب ایستادگی در سنگر صالح‌آباد از لنز دوربین شهروندخبرنگار

۱۰۰ شب ایستادگی در سنگر صالح‌آباد از لنز دوربین شهروندخبرنگار

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برچسب ها: شهادت ، رهبر انقلاب اسلامی ، سوژه خبری
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