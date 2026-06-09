شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حال و هوای مردم انقلابی شهرستان صالح آباد در تجمعات اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در صدمین شب از سلسله تجمعات خودجوش «تا پای جان برای ایران»، حجت‌الاسلام والمسلمین اباذر طالبی، مردمِ حاضر در میدان را «بصیرترین و رشیدترین امت دنیا» خواند که با صد شبِ متوالی حضورِ بی‌وقفه در گرما و سرما، فریاد «الله‌اکبر» و «مرگ بر آمریکا و اسرائیل» را به نمادِ حیات و پایداریِ ملی تبدیل کرده‌اند. در این محفل که با عطرِ نامِ اباعبدالله الحسین (ع) معطر بود، حجت‌الاسلام والمسلمین اباذر طالبی ضمن تجلیل از حضورِ صد‌شبانه‌روزیِ مردم در حریمِ میدان و دفاع از ارزش‌های اهل‌بیت (ع)، بیان کرد: این مردم با صد شب سلام بر سیدالشهدا و بیعت با رهبر معظم انقلاب، ثابت کردند که در آستانه محرم، لبیک به خامنه‌ای، همان لبیک به حسین (ع) است.

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منبع: حسن میرزایی - همدان

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