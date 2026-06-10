باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- در بحبوحه بحران فزاینده آموزش ناشی از استفاده بیش از حد از هوش مصنوعی، اساتید دانشگاه کالیفرنیا خواستار بازگرداندن امتحانات ورودی دانشگاه شدهاند. آنها ادعا میکنند که بسیاری از دانشجویان جدید اکنون فاقد درک سطح متوسط از ریاضی و سایر دروس هستند.
این درخواست بحثبرانگیز است، زیرا امتحانات ورودی بارها به دلیل نقش آنها در تشدید نابرابریهای نژادی مورد انتقاد قرار گرفتهاند. علاوه بر این، شرکت در این امتحانات رایگان نیست و دورههای فشرده آمادگی مرتبط با آنها گران است. به گزارش فیوچریسم، مطالعهای که توسط محققان هاروارد انجام شده است نشان میدهد که کودکان خانوادههای ثروتمند، اغلب سفیدپوست، ۱۳ برابر بیشتر از کودکان خانوادههای کمدرآمد در این امتحانات نمره بالایی میگیرند.
نگرانیها در مورد کاهش استانداردهای تحصیلی
اساتید ریاضی و علوم در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، وضعیت فعلی را بسیار دشوار میدانند. نامهای که آنها ارسال کردند نشان میداد که تقریباً یک سوم از دانشجویانی که در ترم اول در دانشگاه برکلی در درس حساب دیفرانسیل و انتگرال ثبتنام کردهاند، در حال حاضر «شکافهای شدید آمادگی» را تجربه میکنند.
به گزارش وال استریت ژورنال، اعضای هیئت علمی نوشتند: «ما اکنون شاهد چنان شکافهای شدید آمادگی هستیم که مدرسان مجبورند ریاضیات دوره راهنمایی را به همراه مطالبی که دانشجویان برای علوم، مهندسی، اقتصاد و سایر رشتههایی که به مهارتهای کمی بالایی نیاز دارند، دوباره تدریس کنند. دانشگاه برکلی منابع محدودی دارد و فقط میتواند به تعداد محدودی از دانشجویان کمک کند.»
تغییرات در سیاستهای دانشگاه
با شیوع بیماری همهگیر کووید-۱۹ در ایالات متحده در سال ۲۰۲۰، بسیاری از دانشگاهها، از جمله دانشگاه برکلی، شروع به اختیاری کردن امتحانات ورودی کردند. به گفته هری ودر، مدیر اجرایی FairTest، یک گروه سیاستگذاری آموزشی که با این آزمونها مخالف است، بیش از ۹۰ درصد دانشگاهها دیگر به آنها نیازی ندارند. با این حال، برخی از موسسات دانشگاهی معتبر شروع به دور شدن از این رویکرد کردهاند. موسسه فناوری ماساچوست (MIT) در سال ۲۰۲۲ آزمون SAT را به عنوان یکی از الزامات پذیرش دوباره برقرار کرد و پس از آن دانشگاه هاروارد و کالج دارتموث در سال ۲۰۲۴ این روند را ادامه دادند. دانشگاه ییل ماه گذشته به این روند پیوست. در مقابل، دانشگاه کالیفرنیا سیاست فعلی خود را حفظ کرده و دانشجویان را به تمرکز بر مطالعه، نوشتن مقاله و شرکت در فعالیتهای فوق برنامه تشویق میکند.
هوش مصنوعی و تأثیر آن بر آموزش
غیرقابل انکار است که چشمانداز آموزشی در سالهای اخیر دستخوش تحول قابل توجهی شده است. برنامههای چت مبتنی بر هوش مصنوعی و ابزارهای مختلف آنها به شیوع گسترده تقلب تحصیلی کمک کردهاند. در حالی که میتوان از این ابزارها در مرزهای علمی و اخلاقی استفاده کرد، تعدادی از مربیان توانایی آنها را در افزایش یادگیری واقعی زیر سوال میبرند.
مطالعات متعدد نشان میدهد که بین استفاده فشرده از هوش مصنوعی و کاهش مهارتهای تفکر انتقادی و حافظه ارتباط وجود دارد. یک مطالعه نشان داد که دانشجویانی که از ChatGPT برای کمک به نوشتن مقاله استفاده میکردند، در مقایسه با دانشجویانی که به جستوجوهای سنتی گوگل متکی بودند یا از هیچ ابزار جستجویی استفاده نمیکردند، فعالیت مغزی کمتری در زمینههای مرتبط با خلاقیت نشان دادند.
در همین حال، نمرات تحصیلی از زمان ظهور ChatGPT و سایر ابزارهای هوش مصنوعی افزایش قابل توجهی داشتهاند. تحقیقات اخیر نشان میدهد که درصد نمرات برتر در دورههایی که بیشتر در معرض تقلب با کمک هوش مصنوعی هستند، به ویژه در علوم انسانی و مهندسی، از سال ۲۰۲۳ تقریباً ۳۰ درصد افزایش یافته است.
با این حال، بحث در مورد اینکه آیا بازگرداندن امتحانات اجباری یک راه حل واقعی برای این چالشهای ریشهدار است یا خیر، ادامه دارد. برخی معتقدند که این صرفاً یک راه حل موقت برای یک مشکل بسیار بزرگتر است، در زمانی که سیستم آموزشی با چالشهای ساختاری متعددی روبهرو است، همراه با گسترش سریع هوش مصنوعی که توسط مؤسساتی که از سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ فناوری استقبال میکنند، پشتیبانی میشود. این امر مستلزم بحثها و اصلاحات جامعتری برای بهبود وضعیت است.
منبع: الیوم السابع