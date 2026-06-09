باشگاه خبرنگاران جوان- تنها چند روز تا آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده، اما حواشی مرتبط با ورود تیم‌ها، خبرنگاران و هواداران به آمریکا همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که انتقاد‌های گسترده‌ای را نسبت به نحوه میزبانی یکی از سه کشور برگزارکننده این مسابقات به همراه داشته است.

پس از انتشار ویدئوی بازرسی شدید اعضای تیم ملی سنگال در بدو ورود به آمریکا، حالا تصاویر دیگری از تیم ملی ازبکستان منتشر شده که نشان می‌دهد اعضای این تیم نیز هنگام ورود به نیویورک و پیش از آغاز برنامه‌های خود، تحت بازرسی بدنی و امنیتی قرار گرفته‌اند. در این فرآیند از سگ‌های موادیاب نیز استفاده شده است. انتشار این تصاویر واکنش‌های زیادی را در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته و بار دیگر نحوه برخورد با برخی تیم‌های خارجی را زیر ذره‌بین برده است.

این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره مشکلات ورود برخی افراد و کاروان‌ها به آمریکا منتشر شده بود. از بازگرداندن یکی از داوران مطرح آفریقایی با وجود در اختیار داشتن گذرنامه دیپلماتیک گرفته تا دیپورت شدن عکاس تیم ملی عراق و همچنین مشکلات مربوط به صدور ویزا برای تعدادی از خبرنگاران و عوامل رسانه‌ای. همچنین انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ورزشی (AIPS) نسبت به روند صدور ویزا برای برخی خبرنگاران، به‌ویژه از کشور‌های آسیایی و آفریقایی، ابراز نگرانی کرده و خواستار ورود فیفا به این موضوع شده است.

از سوی دیگر گزارش‌هایی نیز درباره عدم صدور ویزا برای تعدادی از اعضای کادر همراه تیم ملی ایران و همچنین مشکلات بخشی از هواداران برخی تیم‌ها برای ورود به آمریکا منتشر شده است. مجموعه این اتفاقات باعث شده تا از همین حالا پرسش‌هایی درباره کیفیت میزبانی جام جهانی ۲۰۲۶ مطرح شود؛ رقابت‌هایی که قرار بود به گفته مسئولان فیفا، متفاوت‌ترین و موفق‌ترین دوره تاریخ این مسابقات باشد، اما پیش از آغاز رسمی، بیش از آنکه با فوتبال خبرساز شود، با حواشی مربوط به ورود و تشریفات امنیتی خبرساز شدن.