مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با اعتبار ۲۳ میلیارد ریالی احیای سه رشته قنات در آوج در مسیر بازسازی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود نصیری مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از اجرای عملیات مرمت و بازسازی سه رشته قنات در شهرستان آوج با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال خبر داد و بر اهمیت این طرح‌ها در پایداری منابع آب کشاورزی و ارتقای بهره‌وری مصرف آب تأکید کرد.

وی افزود: در سال جاری عملیات مرمت و بازسازی سه رشته قنات در شهرستان آوج از محل اعتبارات ملی و با اعتباری بیش از ۲۳ میلیارد ریال در حال اجرا ست.

نصیری اضافه کرد: روند اجرای پروژه‌های مرمت و نوسازی قنوات این شهرستان توسط کارشناسان مدیریت آب و خاک مورد بازدید و ارزیابی میدانی قرار گرفت و در جریان این بازدیدها، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح‌ها، کیفیت اجرای عملیات و نحوه بهره‌برداری از اعتبارات تخصیص‌یافته مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به نقش راهبردی قنوات در تأمین آب بخش کشاورزی یادآورشد: قنوات به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین آب، نقش مؤثری در پایداری تولید، افزایش بهره‌وری مصرف آب و حفاظت از منابع آبی در مناطق روستایی دارند.

نصیری بیان کرد: پایش مستمر و نظارت فنی بر روند اجرای پروژه‌های بهسازی و نوسازی قنوات با هدف افزایش کارایی، بهره‌برداری بهینه از منابع آب کشاورزی و تقویت زیرساخت‌های آبی در دستور کار مدیریت آب و خاک قرار دارد.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: تکمیل این طرح‌ها، زمینه بهره‌برداری مطلوب‌تر از منابع آب و حمایت از تولید پایدار در بخش کشاورزی شهرستان آوج فراهم خواهد کرد.

منبع: جهاد کشاورزی قزوین