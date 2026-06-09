باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی رعیتی مدیرعامل منطقه آزاد تجاری - صنعتی مهران با تشریح برنامههای توسعهای در منطقه آزاد مهران، اظهار کرد که خودرو موهبتی است که قانون برای محدودههای مناطق آزاد در نظر گرفته است تا سرمایهگذاران از تخفیفهای ویژه بهرهمند شوند.
وی افزود: اکنون در حال رایزنی برای جذب سرمایهگذار به منظور ایجاد مرکز شمارهگذاری هستیم و با همکاری ادارههای استاندارد و محیط زیست، این مرکز تا یک ماه آینده راهاندازی میشود.
مدیرعامل منطقه آزاد تجاری - صنعتی مهران با تاکید بر اینکه در گام نخست، خودروها تنها به افراد دارای کارهای اقتصادی و ثبت شرکت در محدوده منطقه آزاد تعلق میگیرد، افزود: شخصی که بیرون از این محدوده است نمیتواند خودرویی وارد کرده و به نام خود پلاک کند.
رعیتی ادامه داد: البته سیاستهای جدیدی در سطح کلان کشور در حال پیگیری است که امکان رفتوآمد خودروهای مناطق آزاد بین استانهای مختلف را فراهم میکند.
مدیرعامل منطقه آزاد مهران با بیان اینکه طرح جامع این منطقه در شورای عالی مناطق آزاد مصوب میشود، گفت: این طرح بالاترین مرجع قانونی است و سایر طرحهای شهری و استانی باید زیرمجموعه آن قرار گیرند.
رعیتی افزود: گمرک جمهوری اسلامی بر پایه قانون در دروازه خروجی ما مستقر میشود و تولیدکنندگان در داخل محدوده منطقه آزاد از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی معاف هستند.
وی بیان کرد: اگر تجار و تولیدکنندگان بخواهند کالای خود را به سرزمین اصلی (داخل کشور) بفرستند، عوارض بسیار کمتری نسبت به سایر نقطهها پرداخت میکنند که این امر صرفه اقتصادی بالایی برای تولید به همراه دارد.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به برنامهریزی برای ایجاد منطقه آزاد مشترک با کشور عراق اشاره کرد و توضیح داد: بر اساس سندهای بالادستی، ایجاد دو منطقه آزاد مشترک با کشورهای ترکیه و عراق (مهران - زرباطیه) در دستور کار است.
مدیرعامل منطقه آزاد مهران یادآور شد: این پروژه هشت مرحله دارد که تاکنون چهار مرحله آن با موفقیت و با همراهی مسئولان ارشد کشور، استان و کمک سفیر ایران در عراق پیش رفته است.
رعیتی افزود: جدا کردن محدودهای از خاک دو کشور و ایجاد درک مشترک میان مسئولان، پروژه سخت و سنگینی است، اما با قدرت آن را پیش میبریم و قصد داریم در این منطقه مشترک، به جای صنایع سبک، روی حوزههای خاص و کلان سرمایهگذاری کنیم.
مدیرعامل منطقه آزاد تجاری - صنعتی مهران با انتقاد از وضعیت کنونی گردشگری سلامت در مرز مهران یادآور شد: ما در حال از دست دادن مزیتهای خود در این بخش به دلیل دخالت دلالان هستیم.
رعیتی بیان کرد: با قول مساعدت و همکاری بخشهای نظامی، انتظامی و امنیتی، بساط این دلالبازیها را با قدرت جمع خواهیم کرد تا فضایی سالم برای خدمترسانی فراهم شود.
وی با اشاره به نزدیک شدن به فصل رفتوآمد زائران و لزوم ساماندهی موکبها، گفت: موکبها کمتر از یک درصد از مساحت منطقه ما را در بر میگیرند.
مدیرعامل منطقه آزاد تجاری - صنعتی مهران افزود: برنامهریزیهای ما شامل یک بسته خدمتی منسجم از ابتداییترین کارها تا برنامههای فرهنگی است و جانماییها به صورت دقیق انجام خواهد شد.
رعیتی تاکید کرد: ما برای خدمت به زائران امام حسین (ع) آمدهایم و اجازه نمیدهیم بیتدبیریها به یک بحران تبدیل شود.
وی اظهار کرد: در نامهنگاری با وزارت کشور و ستاد اربعین نیز اعلام کردهایم که منطقه آزاد مهران آمادگی و تجربه لازم را برای اجرای هرچه بهتر این پروژهها و خدمتها دارد.
منطقه آزاد مهران که پیشینه طرح آن به سال ۱۳۸۹ بازمیگردد، پس از سالها پیگیری و با توجه به جایگاه ویژه مرز مهران در تردد میلیونها زائر اربعین حسینی، سرانجام در سال ۱۴۰۰ به تصویب نهایی رسید. اساسنامه این منطقه نیز در دیماه ۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
اعضای هیأتمدیره منطقه آزاد مهران در آذر ۱۴۰۴ با احکام صادره از سوی رئیسجمهور منصوب شدند و با تصویب طرح جامع منطقه در مهرماه همان سال، فصل تازهای از فعالیتهای اجرایی و توسعهای این منطقه آغاز شده که هدف آن تبدیل مهران به یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی، تجاری و زیارتی کشور در افق پیشرو است.