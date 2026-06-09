ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید اعلام کرد: مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب بعد از دهه اول محرم برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه شماره ۲ ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه) آمده است: با توجه به برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ی انجام شده برای برگزاری باشکوه مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه و شهدای خانواده‌ی رهبر انقلاب اسلامی، به‌اطلاع می‌رساند گمانه‌زنی‌ها و شایعات منتشرشده در فضای رسانه‌ای داخل و خارج کشور درخصوص زمان و جزئیات مراسم مذکور که موجب ابهام بسیاری از علاقه‌مندانِ به حضور در این رویداد عظیم شده، فاقد اعتبار است.

در این اطلاعیه اعلام شده است: با عنایت به سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف در اقامه عزای سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام و اهمیت برپایی عزاداری‌های این ایام در اقصی نقاط ایران و جهان؛ مراسم وداع، تشییع و تدفین آن یگانه دوران بعد از دهه اول محرم و هماهنگی‌های نهایی دستگاه‌های مسئول و گروه‌های مردمی برای خدمت‌رسانی شایسته به مردم عزیز عزادار برگزار خواهد شد.

جزئیات این مراسم، متعاقباً در فاصله زمانی مناسب توسط این ستاد اعلام خواهد شد.