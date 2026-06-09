ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید اعلام کرد: مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب بعد از دهه اول محرم برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه شماره ۲ ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه) آمده است: با توجه به برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ی انجام شده برای برگزاری باشکوه مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه و شهدای خانواده‌ی رهبر انقلاب اسلامی، به‌اطلاع می‌رساند گمانه‌زنی‌ها و شایعات منتشرشده در فضای رسانه‌ای داخل و خارج کشور درخصوص زمان و جزئیات مراسم مذکور که موجب ابهام بسیاری از علاقه‌مندانِ به حضور در این رویداد عظیم شده، فاقد اعتبار است.

در این اطلاعیه اعلام شده است: با عنایت به سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف در اقامه عزای سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام و اهمیت برپایی عزاداری‌های این ایام در اقصی نقاط ایران و جهان؛ مراسم وداع، تشییع و تدفین آن یگانه دوران بعد از دهه اول محرم و هماهنگی‌های نهایی دستگاه‌های مسئول و گروه‌های مردمی برای خدمت‌رسانی شایسته به مردم عزیز عزادار برگزار خواهد شد.
جزئیات این مراسم، متعاقباً در فاصله زمانی مناسب توسط این ستاد اعلام خواهد شد.

برچسب ها: رهبر انقلاب ، آیین وداع
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
آقا خون خود را نثار اسلام و وطن کرد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
تو کجایی که جهان بی تو، به هم ریخته است
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
حیف و صد حیف
قدر ایشان را ندانستیم
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
بسیار عالی
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ایران
۱۵:۴۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
روحشان شاد هم نشین پیامبران انشاالله

لعنت خدا بر ترامپ و بنیامین یاهو درد بی دوا بگیرند
۷
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
خدایش بیامرزد
۶
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
امام خامنه‌ای امام کل شیعیان جهان اسلام بود.باشهادت ایشان کل جهان اسلام اعزدارشدند.
۶
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اخیییی خدا بیامرزتت امام خامنه‌ای شهید
۵
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
باورکردنی نیست، انشالله راهشان پررهرو باد
۵
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
فردی که تازنده بودقدزدان اونبودیم وشهادت تنهاواژه ای است که برازنده این شخصیت است خداوندروح بلندایشان راباسروروسالارشهیدان حضرت امام حسین .ع.محشوربگرداند
۳
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
او یک فرد نبود یک مکتب بود درس های که ما از او آموختیم و درس هایی که او به ما اموخت
۲۱
۳۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
این چه تاریخ دادنه؟؟بعداز دهه محرم یعنی کی؟؟عاشورا،؟ده روز بعد صدروز بعد ....؟
۷
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
زهرا
۱۴:۰۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
بعد تاسوعا.عاشوراست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
خداوند روحتو شاد کنه امام خامنه‌ای شهید امسال اولین محروم که امام خامنه‌ای شهید در بین مردم شریف ایران نیست روحشون شاد 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
۲۴
۳۴
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