ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه با وجود ادامه آتش‌بس و یک روز پس از تعلیق درگیری با ایران، هشدار تخلیه برای ساکنان شهر‌های لبنان صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سخنگوی ارتش اسرائیل به ساکنان شهر صور لبنان از جمله ساکنان محله مسیحیان و همچنین ساکنان شباریحا، حمادیه، جلال بحر، زقوق المفضی، البص، المعشوق، برج الشمالی، نبطیه، الحوش، الرشیدیه و عین بعل هشدار داد. آویخای ادرعی از طریق پلتفرم ایکس ادعا کرد: «حضور شما در نزدیکی اعضا، تأسیسات یا تجهیزات نظامی حزب‌الله جان شما را به خطر می‌اندازد.»

اوایل روز دوشنبه، ایران پایان حملات خود به اسرائیل را اعلام کرد، اما در صورت ادامه حملات اسرائیل در لبنان، هشدار داد که پاسخی «کوبنده» خواهد داد. تنش‌های منطقه‌ای روز یکشنبه تشدید شد، زمانی که اسرائیل با وجود آتش‌بس جاری، پایتخت لبنان، بیروت را بمباران کرد. این اقدام ایران را بر آن داشت تا موشک‌های تلافی‌جویانه‌ای به شمال اسرائیل شلیک کند که به نوبه خود باعث موج‌های حملات هوایی اسرائیل به اهداف ایرانی شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: حمله اسرائیل به لبنان ، آتش‌بس در لبنان
خبرهای مرتبط
وضعیت پرتنش روابط آمریکا و اسرائیل پس از نادیده گرفتن درخواست ترامپ
اسپانیا: هیچ راه حل نظامی برای تنش‌های جدید وجود ندارد
سفارت آمریکا در اراضی اشغالی بخش‌های کنسولی خود را تعطیل کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
اگه بزنه یعنی توافق بی توافق
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اسراییل به هیچ قانونی پایبند نیست ، همون سگ هار برازندشه . بزنید گورشونو گم کنن . بزنید بدجور هم بزنید
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
کاری اساسی و ریشه ای بکنیم.
ما هم به صهیونیست‌ها اخطارهای فراتر از تخلیه بدهیم.
مرگ
۷
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ج
۱۵:۱۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
آتش بس ومذاکره از همان روز اول اشتباه بود ولبنان را گوشت جلو توپ صهیون کردوبرای ایران جز گرانی ومحاصره دریایی فایده ای نداشت
۳
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
چرا این حرومزاده را لت و پار نمی‌کنیم ای چه جور حمایت از لبنان است ؟!!!!!!
۸
۱۹
پاسخ دادن
ترامپ: حمله کردیم ولی توافق بهم نخورد!
توافقی که هر سه روز یک‌بار فرا‌ می‌رسد
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام
رمزگشایی سی‌ان‌ان از دکترین جدید ایران با فرماندهانی ریسک‌پذیرتر
لاف‌زنی جنایتکار جنگی درباره اورانیوم غنی‌شده ایران
ترامپ: ایران برای توافق خیلی دیر کرده است
ادعای رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا درباره حمله به ایران
حادثه امنیتی در خلیج عدن
مهمانان شرقی انگشت به دهان مقاومت ملی ایرانیان
ترامپ آینده نتانیاهو را زیر سوال برد
آخرین اخبار
شمار شهدای حملات اسرائیل به لبنان به ۳۶۹۶ نفر رسید
از نقش آمریکا و اسرائیل در تحولات بولیوی تا حمایت راهبردی از ایران
هند یک دیپلمات آمریکایی را احضار کرد
تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران
ادعای هگست: اگر ایران آمریکا را بیشتر به چالش بکشد «غیرعاقلانه» خواهد بود
ادعای رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا درباره حمله به ایران
گوترش: مردم در سراسر خاورمیانه بهای بی‌رحمانه جنگ را می‌پردازند
الجزیره: نتانیاهو در تله جنگ‌های چند جبهه‌ای گیر افتاده است
حملات امروز اسرائیل به جنوب لبنان ۱۲ شهید بر جا گذاشت
الجزیره: میانجیگران قطری به تهران سفر کردند
ترامپ: ایران برای توافق خیلی دیر کرده است
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام
فاکس نیوز: مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد
تورم آمریکا به بالاترین سطح در ۳ سال گذشته رسید
سازمان ملل بازرسانی را به لبنان می‌فرستد
سقوط بالگرد نظامی پاکستان در کشمیر و کشته شدن خدمه آن
سئول از کاهش احتمال خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی خبر داد
اردوغان: امنیت ترکیه از حلب، دمشق و بیروت آغاز می‌شود
مهمانان شرقی انگشت به دهان مقاومت ملی ایرانیان
رمزگشایی سی‌ان‌ان از دکترین جدید ایران با فرماندهانی ریسک‌پذیرتر
آتش‌سوزی کشتی در نزدیکی سواحل عمان
واکنش فوری حزب لیکود به ترامپ: نتانیاهو می‌ماند و پیروز می‌شود
پیشنهاد میانجی‌گری مسکو میان ایران و آمریکا
توافقی که هر سه روز یک‌بار فرا‌ می‌رسد
ترامپ آینده نتانیاهو را زیر سوال برد
سایه تنش در تنگه هرمز بر بازار نفت
۱۳ نفر در حملات هوایی پاکستان به افغانستان کشته شدند
یورش گسترده نظامیان اسرائیلی به شهر‌های کرانه باختری
حادثه امنیتی در خلیج عدن
درس لبنان برای ترامپ؛ توافق با ایران بدون مهار اسرائیل ممکن نیست