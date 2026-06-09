باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سخنگوی ارتش اسرائیل به ساکنان شهر صور لبنان از جمله ساکنان محله مسیحیان و همچنین ساکنان شباریحا، حمادیه، جلال بحر، زقوق المفضی، البص، المعشوق، برج الشمالی، نبطیه، الحوش، الرشیدیه و عین بعل هشدار داد. آویخای ادرعی از طریق پلتفرم ایکس ادعا کرد: «حضور شما در نزدیکی اعضا، تأسیسات یا تجهیزات نظامی حزب‌الله جان شما را به خطر می‌اندازد.»

اوایل روز دوشنبه، ایران پایان حملات خود به اسرائیل را اعلام کرد، اما در صورت ادامه حملات اسرائیل در لبنان، هشدار داد که پاسخی «کوبنده» خواهد داد. تنش‌های منطقه‌ای روز یکشنبه تشدید شد، زمانی که اسرائیل با وجود آتش‌بس جاری، پایتخت لبنان، بیروت را بمباران کرد. این اقدام ایران را بر آن داشت تا موشک‌های تلافی‌جویانه‌ای به شمال اسرائیل شلیک کند که به نوبه خود باعث موج‌های حملات هوایی اسرائیل به اهداف ایرانی شد.

منبع: آناتولی