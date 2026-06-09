 امام جمعه عجب‌شیر از قرار گرفتن این شهرستان در جمع ۵ شهر برتر آذربایجان شرقی در برگزاری تجمعات شبانه خبر داد و بر برگزاری منظم و قانونمند آیین‌های ماه محرم تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - حجت‌الاسلام محمد منیب‌راد در جلسه شورای فرهنگ عمومی عجب شیر که در فرمانداری برگزار شد گفت:میدان و خیابان پیوند در ایام محرم از محور‌های اصلی برگزاری برنامه‌های عزاداری خواهند بود.

وی با تاکید بر رعایت ضوابط انتظامی و ترافیکی افزود: تمامی هیئت‌ها و موکب‌ها موظف‌ هستند برنامه‌های خود را در ساعات تعیین‌ شده برگزار کرده و از ایجاد هرگونه اختلال در زندگی روزمره شهروندان جلوگیری کنند.

در این جلسه همچنین اعلام شد طی خرداد ماه امسال ۵۳ میلیارد تومان مالیات در شهرستان وصول شده است که از همراهی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق این میزان درآمد قدردانی شد.

برچسب ها: شورای فرهنگ عمومی ، امام جمعه
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