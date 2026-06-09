یک متخصص انکولوژی حقیقتی را در مورد خطرات قرار دادن تلفن همراه زیر بالش هنگام خواب گوشزد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر ولادیمیر ایواشکوف، متخصص انکولوژی در روسیه، خطرات قرار دادن تلفن همراه زیر بالش هنگام خواب را ارزیابی کرد و به این موضوع پرداخت که آیا این عمل احتمال ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد یا خیر.

این متخصص تأیید کرد که عادت قرار دادن تلفن همراه زیر بالش هنگام خواب کاملاً بی‌خطر است و توضیح داد که این موضوع در مورد استفاده از برخی لوازم خانگی مانند مایکروویو نیز صدق می‌کند.

ایواشکوف خاطرنشان کرد که عادات ناسالم، در درجه اول سیگار کشیدن، از مهمترین عوامل خطر واقعی برای سرطان هستند. وی خاطرنشان کرد که برخی افراد تمایل دارند این بیماری را به عوامل کم‌اهمیت‌تری مانند دستگاه‌های الکترونیکی یا فناوری‌های ارتباطی مدرن، از جمله شبکه‌های ۵G، نسبت دهند.

از سوی دیگر، دکتر تاتیانا لاپینا، متخصص خواب، توضیح داد که بی‌خوابی یکی از برجسته‌ترین شاخص‌های استفاده بیش از حد از دستگاه‌های الکترونیکی است. او خاطرنشان کرد که نور آبی ساطع شده از صفحه نمایش‌ها، تولید ملاتونین را مهار می‌کند و بر ریتم طبیعی خواب تأثیر می‌گذارد و منجر به خواب تکه‌تکه و کم‌عمق می‌شود.

او افزود که قرار گرفتن مداوم در معرض اعلان‌ها، لرزش‌ها و صدا‌های تلفن‌ها می‌تواند سیستم عصبی را به حالت آماده‌باش تحریک کند، مانع آرامش شود و بر کیفیت خواب تأثیر منفی بگذارد.

منبع: gazeta.ru

برچسب ها: خوابیدن ، تلفن همراه ، موبایل
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