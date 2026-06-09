باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته بیستم رقابت‌های گروه نخست لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم‌های پرواز سیمرغ و دریای آرین بابل به ترتیب عقاب تهران و شهدای بابلسر را شکست دادند.

پرواز سیمرغ با ۲ گل میزبانش عقاب تهران را در مسابقه‌ای که به مدت ۲ روز در ورزشگاه شهید هرندی برگزار شد، مغلوب کرد.

در روز اول، بازی به دلیل کمبود نور در نیمه اول متوقف شد تا نیمه دوم بازی، در روز دوم برگزار شود.

گل اول را سیداحد شفیعی کاپیتان و مدافع باتجربه پرواز سیمرغ در دقیقه ۵۴ بر روی کرنر ارسالی محمد شاملی وارد دروازه حریف کرد.

در دقیقه ۶۲ هم محمد شاملی وینگر خوش آتیه پرواز سیمرغ از روی ضربه پنالتی به زیبایی دروازه تیم عقاب را فتح کرد.

در شهرآورد مازندرانی لیگ ۳ فوتبال کشور، تیم‌های دریای آرین بابل و شهدای بابلسر با انگیزه‌هایی متفاوت به مصاف هم رفتند.

دریای آرین بابل با انگیزه رسیدن به صدر جدول و صعود و شهدای بابلسر نیز با انگیزه فرار از سقوط به میدان رفت.

این بازی حساس با میزبانی دریای آرین بابل در ورزشگاه شهید چمران آمل برگزار شد و با یک گل به سود بابلی‌ها پایان یافت.

مهدی مومنی مهاجم کهنه کار دریای آرین بابل زننده تک گل بازی در دقیقه ۲+۴۵ بود.

در پایان مسابقات هفته بیستم گروه نخست مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور، دریای آرین بابل و پرواز سیمرغ با ۳۴ امتیاز در جایگاه دوم و سوم جدول رده‌بندی قرار دارند.

دو نماینده مازندران فاصله خود را با صدر جدول به ۲ امتیاز کاهش دادند.

شهدای بابلسر نیز با قبول نهمین شکست فصل، وداعی غم انگیز با لیگ ۳ فوتبال کشور داشت.

این تیم با ۱۶ امتیاز، رتبه یازدهم و ماقبل آخر را در اختیار دارد.

تیم صالحین شمیرانات تهران که در این هفته با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل هدف دشت طلایی شکست خورده بود همچنان با ۳۶ امتیاز، صدرنشین است.