رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با اشاره به برگزاری پویش «به حرمت خون پاک رهبر شهیدم می‌بخشم.» در هفته‌های اخیر گفت: دوازدهمین سازش مربوط به پرونده قتل در استان طی سال جاری نیز به حرمت امام شهیدمان ثبت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - ناصر عتباتی رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: پنج سال قبل در میاندوآب فردی با هویت «ح – ب» مرتکب قتل عمد شد که از آن تاریخ زندانی و با طی مراحل دادرسی حکم قصاص نفس وی صادر شده بود.

وی اضافه کرد: در راستای رهایی این فرد واجد شرایط از قصاص، تلاش‌هایی از سوی مدیران قضایی، مدیر و مددکاران زندان و شورای حل اختلاف برای اخذ رضایت از اولیای دم آغاز و با همراهی خانواده مقتول منجر به نتیجه شد.

وی ادامه داد: با این تلاش ها، اولیای دم به حرمت خون پاک رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان از حق خود گذشتند و به محکوم فرصت دوباره زندگی بخشیدند.

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی اظهار کرد: با این سازش که با بزرگواری اولیای دم صورت گرفت، سازش‌های قتل عمد استان در سال جاری به عدد ۱۲ رسید.

برچسب ها: گذشت از قصاص ، قصاص نفس
خبرهای مرتبط
۶ مأمور پلیس با جلب رضایت اولیای دم آزاد شدند
گذشت از قصاص با شرط آزادی ۱۰ زندانی
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور:
تلاش می‌کنیم زندانی‌های جرائم مالی آزاد شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اوج لذت زندگی هست با خدا معامله کردی خدا از بزرگی کم نکنه
۰
۰
پاسخ دادن
پیش بینی تولید بیش از ۶۴ هزار تن گندم طی سال زراعی جاری در میاندوآب
ساماندهی پل میانگذر ارومیه و باز شدن گره ترافیکی/ ورود گردشگران ادامه دارد
برگزاری نشست مشترک مسئولان مرزی تمرچین پیرانشهر  و حاج عمران اقلیم کردستان عراق
واژگونی پژو ۴۰۵ در جاده چایپاره به خوی با یک فوتی و دو مصدوم
تصمیم گیری برای رفع موانع تولید ۱۷ واحد صنعتی و تولیدی آذربایجان غربی
آخرین اخبار
پیش بینی تولید بیش از ۶۴ هزار تن گندم طی سال زراعی جاری در میاندوآب
تصمیم گیری برای رفع موانع تولید ۱۷ واحد صنعتی و تولیدی آذربایجان غربی
برگزاری نشست مشترک مسئولان مرزی تمرچین پیرانشهر  و حاج عمران اقلیم کردستان عراق
واژگونی پژو ۴۰۵ در جاده چایپاره به خوی با یک فوتی و دو مصدوم
ساماندهی پل میانگذر ارومیه و باز شدن گره ترافیکی/ ورود گردشگران ادامه دارد
واحد بازیافت پلاستیک آلاینده در ارومیه با حکم قضایی تعطیل شد