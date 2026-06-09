باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر عتباتی رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: پنج سال قبل در میاندوآب فردی با هویت «ح – ب» مرتکب قتل عمد شد که از آن تاریخ زندانی و با طی مراحل دادرسی حکم قصاص نفس وی صادر شده بود.

وی اضافه کرد: در راستای رهایی این فرد واجد شرایط از قصاص، تلاش‌هایی از سوی مدیران قضایی، مدیر و مددکاران زندان و شورای حل اختلاف برای اخذ رضایت از اولیای دم آغاز و با همراهی خانواده مقتول منجر به نتیجه شد.

وی ادامه داد: با این تلاش ها، اولیای دم به حرمت خون پاک رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان از حق خود گذشتند و به محکوم فرصت دوباره زندگی بخشیدند.

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی اظهار کرد: با این سازش که با بزرگواری اولیای دم صورت گرفت، سازش‌های قتل عمد استان در سال جاری به عدد ۱۲ رسید.