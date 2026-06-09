چین قصد دارد تا اواسط دهه ۲۰۳۰ بزرگترین رصدخانه نجومی جهان را بسازد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست گزارش میدهد که چین قصد دارد تا اواسط دهه ۲۰۳۰ بزرگترین رصدخانه نجومی جهان را در قله کوه سایشینگ در استان چینگهای (فلات تبت) بسازد.
به گفته دینگ لی کای، برنامهریز ارشد سایت در رصدخانههای نجومی ملی چین، یکی از قدرتمندترین تلسکوپهای نوری روی زمین در حال حاضر در آنجا در حال ساخت است. این پروژه تنها تلسکوپ نخواهد بود؛ دهها ابزار دیگر با قطرهای ۶.۵ تا ۱۴.۵ متر نیز عملیاتی خواهند شد. انتظار میرود ظرفیت جمعآوری نور ترکیبی آنها از تلسکوپ مائونا کیا در هاوایی فراتر رود.
رصدخانه مائونا کیا یکی از بزرگترین رصدخانههای جهان است که دو تلسکوپ ۱۰ متری کک، تلسکوپ ۸.۲ متری سوبارو و تلسکوپ ۸.۱ متری جمینی شمالی را در خود جای داده است.
طبق گزارش این روزنامه، آمادهسازی محل، اصلاح آینه و توسعه ابزار دقیق برای تلسکوپ نوری بزرگ ۱۴.۵ متری (LOT) با هزینه ۲.۵ میلیارد یوان (تقریباً ۲۷ میلیارد روبل) و تلسکوپ نقشهبرداری چندمنظوره ۶.۵ متری (MUST) در حال انجام است. قرار است هر دو تا سال ۲۰۳۰ عملیاتی شوند.
شایان ذکر است که چین در سال ۲۰۱۶ از راهاندازی بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان، FAST، خبر داد و در ژوئیه ۲۰۲۳، از راهاندازی بزرگترین تلسکوپ رادیویی خورشیدی جهان، تلسکوپ دائوچنگ، خبر داد.
منبع: science.mail.ru