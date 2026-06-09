باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی افشاری با اشاره به کشف بیش از ۶۰۰ دستگاه لوازم خانگی قاچاق توضیح داد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مامورین موفق به کشف انبار کالای قاچاق در جاده واوان شدند.

وی عنوان داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص گردید مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در جاده واوان تخلیه و دپو گردیده که کالای خارجی را توسط خودرو‌های شوتی از شهر‌های جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع می‌نماید.

سردار افشاری افزود: مامورین این پلیس محل موصوف را بازرسی که مشخص گردید محل انبار کالا‌های بازرگانی بوده که کالا‌ها در سامانه‌ها ثبت نگردیده و مشاهده می‌نمایند مقادیر انبوهی کالای خارجی در محل دپو که طی استعلامات گمرکی مشخص گردید اسناد گمرکی مربوط به سال‌های گذشته می‌باشد و مطابقتی با کالا‌های مکشوفه نداشته است و فاقد هرگونه اسناد و مدارگ گمرکی می‌باشد.

این مقام انتظامی درباره این کالا‌ها توضیح داد: تعداد ۴۳۴ دستگاه انواع لوازم خانگی از نوع اتوبخار، سرخ کن و پلوپز با نام‌های تجاری (TEFAL و PHILIPS) و همچنین تعداد ۲۶۱ کارتن سوئیچ شبکه و قطعات تلفن با نام تجاری (SISKO) بوده که پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی گردید.

این مقام پلیس با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۱۱ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید. از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.