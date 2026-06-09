اچ‌تی‌سی از گسترش بازار فروش خود برای تلفنی که با قیمتی رقابتی در مقایسه با سایر گوشی‌های اندرویدی با مشخصات مشابه عرضه شده است، خبر داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی -  اچ‌تی‌سی وایلدفایر ای۷ پلاس با طراحی شیک، ابعاد ۱۷۰.۸ در ۷۷.۵ در ۸.۵ میلی‌متر و وزن ۲۱۲ گرم، از یک صفحه نمایش ۶.۷۸ اینچی IPS LCD با وضوح ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی تقریباً ۳۹۶ پیکسل در اینچ بهره می‌برد. صفحه نمایش توسط شیشه بادوام، مقاوم در برابر ضربه و خش محافظت می‌شود.

این دستگاه با اندروید ۱۴ اجرا می‌شود و از پردازنده مدیاتک هلیو جی۹۹، پردازنده گرافیکی Mali-G۵۷ MC۲، ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق کارت‌های microSDXC بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن دارای دو لنز با وضوح (۶۴+۶۴) مگاپیکسل است که قادر به ضبط ویدیو‌های FHD با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه است و دوربین جلوی آن دارای وضوح ۱۶ مگاپیکسل است.

اچ‌تی‌سی همچنین این گوشی را به دو درگاه سیم‌کارت، جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری، پورت USB Type-C ۲.۰، NFC، اسکنر اثر انگشت و باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۱۸ واتی مجهز کرده است.

این گوشی در دو رنگ اصلی مشکی و سبز با قیمت تقریبی ۱۳۰ یورو در سطح جهانی به فروش می‌رسد.

منبع: gsmarena

برچسب ها: اچ تی سی ، htc m ، گوشی جدید ، اندروید
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