باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اچ‌تی‌سی وایلدفایر ای۷ پلاس با طراحی شیک، ابعاد ۱۷۰.۸ در ۷۷.۵ در ۸.۵ میلی‌متر و وزن ۲۱۲ گرم، از یک صفحه نمایش ۶.۷۸ اینچی IPS LCD با وضوح ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی تقریباً ۳۹۶ پیکسل در اینچ بهره می‌برد. صفحه نمایش توسط شیشه بادوام، مقاوم در برابر ضربه و خش محافظت می‌شود.

این دستگاه با اندروید ۱۴ اجرا می‌شود و از پردازنده مدیاتک هلیو جی۹۹، پردازنده گرافیکی Mali-G۵۷ MC۲، ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق کارت‌های microSDXC بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن دارای دو لنز با وضوح (۶۴+۶۴) مگاپیکسل است که قادر به ضبط ویدیو‌های FHD با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه است و دوربین جلوی آن دارای وضوح ۱۶ مگاپیکسل است.

اچ‌تی‌سی همچنین این گوشی را به دو درگاه سیم‌کارت، جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری، پورت USB Type-C ۲.۰، NFC، اسکنر اثر انگشت و باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۱۸ واتی مجهز کرده است.

این گوشی در دو رنگ اصلی مشکی و سبز با قیمت تقریبی ۱۳۰ یورو در سطح جهانی به فروش می‌رسد.

منبع: gsmarena