باشگاه خبرنگاران جوان - پنجمین جلسه کمیته پایش طرحها و اراضی راکد شرکت شهرکهای صنعتی فارس در سال ۱۴۰۵ با حضور اعضای کمیته، نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط، معاونان و مدیران شرکت شهرکهای صنعتی فارس و کارشناسان تخصصی برگزار شد.
در این نشست، ۲۶پرونده سرمایهگذاری مربوط به طرحهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان مورد بررسی، رسیدگی و تعیینتکلیف نهایی قرار گرفت. با احتساب پروندههای بررسیشده در این جلسه، از ابتدای سال جاری تاکنون مجموعاً ۷۸ پرونده در قالب پنج جلسه کمیته پایش مورد ارزیابی و تصمیمگیری قرار گرفته است.
استمرار پایش طرحهای راکد برای تحقق اهداف تولید و اشتغال
این جلسه با حضور نمایندگان استانداری فارس، دادگستری کل استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس، خانه صنعت، معدن و تجارت استان و همچنین مدیران و معاونان شرکت شهرکهای صنعتی فارس برگزار شد و آخرین وضعیت اراضی و طرحهای غیرفعال و راکد مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در این نشست با تأکید بر اهمیت فعالسازی ظرفیتهای راکد صنعتی استان اظهار داشت: تعیین تکلیف اراضی و طرحهای راکد و غیرفعال در سال جاری نیز با جدیت در دستور کار شرکت قرار دارد و روند پایش و ارزیابی قراردادها و طرحهای صنعتی بهصورت مستمر ادامه خواهد یافت.
عباس برنهاد افزود: هدف اصلی از برگزاری جلسات کمیته پایش، بازگرداندن اراضی طرحهای راکد به چرخه ساختوساز، تکمیل پروژهها و بهرهبرداری از واحدهای صنعتی است تا سرمایههای موجود در شهرکها و نواحی صنعتی به سمت تولید و اشتغال هدایت شوند.
فعالسازی طرحهای راکد؛ راهکاری مؤثر برای رونق تولید
برنهاد با اشاره به نقش طرحهای نیمهتمام در توسعه اقتصادی استان تصریح کرد: یکی از مؤثرترین شیوههای ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید، فعالسازی طرحهای راکد و غیرفعال است. از اینرو شرکت شهرکهای صنعتی فارس تلاش میکند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی موجود، حداکثر همکاری و مساعدت را برای سرمایهگذاران دارای انگیزه و توان اجرایی فراهم کند.
او ادامه داد: در بسیاری از موارد، به منظور تسهیل روند اجرای طرحها و کمک به سرمایهگذاران، فرصتها و مهلتهای لازم برای تکمیل عملیات ساختوساز و راهاندازی واحدها اعطا میشود تا زمینه ورود این طرحها به مدار تولید فراهم شود.
برخورد قانونی با اراضی راکد فاقد پیشرفت اجرایی
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در عین حال تأکید کرد: اراضی و طرحهایی که پس از گذشت چندین سال و علیرغم اعطای فرصتها و مهلتهای متعدد در جلسات پایش، نسبت به انجام تعهدات قراردادی، تکمیل ساختوساز و بهرهبرداری اقدامی نکردهاند، بر اساس ضوابط و مقررات قانونی در مسیر فسخ قرارداد و خلع ید قرار خواهند گرفت.
او افزود: آزادسازی اراضی راکد و واگذاری آنها به سرمایهگذاران توانمند، واجد شرایط و دارای اهلیت سرمایهگذاری، یکی از سیاستهای مهم شرکت برای افزایش بهرهوری اراضی صنعتی و تسریع در فرآیند توسعه صنعتی استان است.
تولید و اشتغال؛ هدف نهایی واگذاری اراضی صنعتی
برنهاد در پایان خاطرنشان کرد: فلسفه و هدف نهایی واگذاری زمین در شهرکها و نواحی صنعتی، ایجاد واحدهای تولیدی، توسعه اشتغال و افزایش سرمایهگذاری مولد است و تمامی متقاضیان موظف هستند مطابق مفاد قرارداد و بر اساس مجوزهای تأسیس صادره، نسبت به اجرای طرح، تکمیل ساختوساز و بهرهبرداری در زمان مقرر اقدام کنند.
او تأکید کرد: روند پایش، نظارت و بررسی قراردادها و طرحهای صنعتی با جدیت ادامه خواهد داشت تا از تمامی ظرفیتهای موجود برای تحقق اهداف تولید، اشتغال و توسعه صنعتی استان فارس بهرهبرداری شود.
منبع: شهرکهای صنعتی فارس