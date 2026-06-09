باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه خبری سی‌ان‌ان در گزارشی اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، طی حدود دو ماه گذشته دست‌کم ۳۷ بار مدعی شده توافق میان واشنگتن و تهران قریب‌الوقوع است، اما تاکنون هیچ نشانه روشنی از تحقق این ادعا‌ها مشاهده نشده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ از اواخر مارس بار‌ها در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و پیام‌های شبکه‌های اجتماعی مدعی شده که ایران «به‌شدت خواهان توافق» است و دو طرف به مرحله نهایی مذاکرات نزدیک شده‌اند. وی در مقاطع مختلف حتی وعده داده بود که توافق ظرف «چند روز» یا «دو هفته» نهایی خواهد شد.

سی‌ان‌ان با اشاره به تکرار مداوم این اظهارات نوشت که یا این پیش‌بینی‌ها ناشی از خوش‌بینی بیش از حد بوده یا با هدف آرام‌سازی فضای اقتصادی و سیاسی مطرح شده‌اند؛ با این حال، افکار عمومی دیگر این وعده‌های تکراری را جدی تلقی نمی‌کند.

به نوشته این رسانه آمریکایی، ترامپ در تازه‌ترین اظهارات خود نیز بار دیگر از دستیابی به «پیروزی کامل» و توافقی نزدیک با ایران سخن گفته، اما همچنان چشم‌انداز روشنی از توافق میان تهران و واشنگتن در آینده نزدیک دیده نمی‌شود.

منبع: سی‌ان‌ان