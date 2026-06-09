باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر زارینا کوراچینووا، متخصص چشمپزشکی در روسیه، بر اهمیت کنترل منظم سطح کلسترول خون، با توجه به تأثیر آن بر سلامت کلی، تأکید کرد.
کوراچینووا توضیح داد که نظارت بر پیشرفت بیماریهای مزمن مانند دیابت و فشار خون بالا، به دلیل تأثیرات منفی آنها بر سلامت شبکیه، بسیار مهم است. او افزود که چشمها ارتباط نزدیکی با سلامت رگهای خونی و متابولیسم بدن دارند، به این معنی که هرگونه اختلال در این سیستمها، پیامدهای مستقیمی بر بینایی دارد.
این متخصص خاطرنشان کرد که فشار خون بالا، عدم تعادل کلسترول و سایر مشکلات سلامتی میتوانند بر شبکیه و عصب بینایی تأثیر بگذارند و خاطرنشان کرد که در برخی موارد، چشمپزشک ممکن است اولین کسی باشد که علائم فشار یا آسیب به رگهای خونی را در طول معاینه تشخیص میدهد.
کوراچینووا بر اهمیت معاینات منظم چشم، به ویژه برای بیماران دیابتی، حتی اگر هیچ تغییر قابل توجهی در بینایی آنها وجود نداشته باشد، تأکید کرد.
او همچنین تأکید کرد که بسیاری از بیماران سلامت چشم خود را از سلامت عمومی خود جدا میکنند، حتی اگر رتینوپاتی دیابتی میتواند در مدت طولانی و بدون هیچ علامت واضحی ایجاد شود.
منبع: news.ru