باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - احسان مسعودی مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در رادیو اقتصاد در خصوص جزئیات طرح مسکن استیجاری اظهار کرد: طرح آشیان با هدف پاسخ به بخشی از نیاز بازار مسکن، ساماندهی بازار اجاره و اجرای مصوبات شورایعالی مسکن طراحی شده است.
بر همین اساس، فاز نخست ثبتنام از ساعت ۱۲ روز ۱۸ خرداد در سه استان مازندران، قزوین و مرکزی آغاز شده و این فرآیند بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
وی افزود: برنامهریزی شده است که هر هفته با توجه به ظرفیتهای آمادهشده، چند استان دیگر نیز به طرح اضافه شوند تا امکان ثبتنام برای متقاضیان سراسر کشور فراهم شود.
تمرکز طرح بر کلانشهرها و مراکز استانها
مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن استیجاری یکی از ابزارهای دولت برای کنترل بازار اجارهبها به شمار میرود، گفت: تمرکز اصلی این طرح بر کلانشهرها و مراکز استانهاست؛ چرا که بیشترین فشار بازار اجاره در این مناطق وجود دارد.
مسعودی ادامه داد: در استانهای پایلوت، شهرهایی مانند ساری، قزوین و اراک به همراه برخی شهرهای مجاور که میتوانند بخشی از تقاضای بازار اجاره را پوشش دهند، در این طرح پیشبینی شدهاند. متقاضیان هنگام ثبتنام میتوانند شهرهای تعیینشده در سامانه را انتخاب کنند.
شرایط ثبتنام در طرح آشیان
وی درباره شرایط متقاضیان گفت: ضوابط ثبتنام تا حد زیادی مشابه شرایط مسکن حمایتی است. بر این اساس، متقاضی و همسر وی باید دارای فرم «ج» سبز، فاقد مالکیت مسکن، دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا و از دهکهای درآمدی یک تا شش باشند.
به گفته مسعودی، یکی از مهمترین شروط این طرح آن است که از تاریخ ازدواج رسمی زوجین بیش از پنج سال نگذشته باشد و ازدواج نیز نخستین ازدواج آنها باشد.
وی تأکید کرد: این طرح با هدف حمایت از زوجهای جوان، تشویق به ازدواج و فرزندآوری طراحی شده و صرفاً شامل زوجهای جوانی میشود که در ازدواج اول خود قرار دارند.
اولویتبندی متقاضیان پس از پالایش
مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به فرآیند پالایش متقاضیان اظهار کرد: پس از ثبتنام، اطلاعات متقاضیان برای دهکبندی و ارزیابی شرایط به سازمان برنامه و بودجه ارسال میشود و پس از دریافت نتایج، فرآیند اولویتبندی انجام خواهد شد.
وی افزود: معیارهایی مانند دهک درآمدی، تعداد فرزندان، نگهداری از افراد سالمند یا دارای معلولیت در خانواده و سایر شاخصهای اعلامشده در اطلاعیه ثبتنام، در اولویتبندی متقاضیان مؤثر خواهد بود.
ثبتنام از طریق سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن
مسعودی درباره نحوه ثبتنام گفت: متقاضیان باید در بازه زمانی اعلامشده به سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کرده و از طریق بخش اختصاصیافته به «طرح آشیان» نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
تحویل واحدها تا پایان مردادماه
وی با اشاره به زمانبندی اجرای طرح اظهار کرد: از زمان ثبتنام تا تحویل واحدها حداکثر دو ماه زمان پیشبینی شده است. تلاش وزارت راه و شهرسازی بر این است که فرآیند بررسی، پالایش، اولویتبندی و انعقاد قراردادها در سریعترین زمان ممکن انجام شود تا بخش عمدهای از واحدهای فاز نخست تا پایان مردادماه به متقاضیان تحویل شود.
به گفته وی، پالایش اولیه متقاضیان حدود دو هفته زمان میبرد و پس از آن طی یک هفته نتایج اعلام و دعوتنامهها صادر خواهد شد. همچنین متقاضیان منتخب پیش از انعقاد قرارداد امکان بازدید از واحدها و انتخاب محل سکونت خود را خواهند داشت.
امکان سکونت تا پنج سال با اجارهبهای حمایتی
مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه متقاضیان در صورت حفظ شرایط اولیه میتوانند حداکثر پنج سال از این واحدها استفاده کنند، گفت: هدف اصلی طرح توانمندسازی زوجهای جوان برای دستیابی به مسکن ملکی است تا بتوانند طی این دوره با کاهش هزینههای اجاره، بخشی از درآمد خود را پسانداز کرده و برای خرید مسکن برنامهریزی کنند.
اجارهبهای حمایتی بر اساس دهک درآمدی
مسعودی درباره میزان اجارهبهای واحدهای آشیان نیز توضیح داد: مطابق دستورالعمل اجرایی طرح، خانوارهای دهکهای یک و دو تنها ۳۵ درصد اجارهبهای روز منطقه را پرداخت خواهند کرد. این رقم برای دهکهای سه و چهار ۴۵ درصد و برای دهکهای پنج و شش ۵۵ درصد اجارهبهای متعارف منطقه خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوار، بهویژه در کلانشهرها، این حمایت میتواند نقش مؤثری در کاهش فشار هزینهای بر زوجهای جوان و افزایش قدرت پسانداز آنان داشته باشد.
مسعودی در پایان ابراز امیدواری کرد که اجرای طرح آشیان بتواند بخشی از مشکلات بازار اجاره را کاهش داده و زمینه حمایت مؤثر از زوجهای جوان دهکهای پایین درآمدی را فراهم کند. وی همچنین اعلام کرد که ثبتنام این طرح بهتدریج در سایر استانهای کشور نیز آغاز خواهد شد و اطلاعرسانیهای لازم از طریق رسانههای رسمی انجام میشود.