باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی کشتی‌گیران حاضر در این لیست، با تایید رئیس فدراسیون کشتی و با در نظر گرفتن عملکرد فنی، سوابق رقابتی و ملاحظات اجرایی و در چارچوب برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته نهایی شده است.

اسامی نفرات منتخب در رشته‌های کشتی آزاد و فرنگی به شرح زیر است:

اسامی کشتی گیران واجد شرایط برای شرکت در رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد بزرگسالان جام تختی

۵۷ کیلوگرم

۱- علی یحیی پور (مازندران) ۲-امیر پرسته (مازندران) ۳-علیرضا سرلک (لرستان) ۴-محمدجواد یخکشی (مازندران) ۵-پژمان نجفی (کرمانشاه) ۶- محمد صفرپور (مازندران) ۷-امیرحسین عباسی (تهران) ۸-مهدی ویسی (مازندران).

۶۱ کیلوگرم

۱-علی مومنی (مازندران) ۲-مهدی رحیمی (البرز) ۳-سید عرفان جعفریان (مازندران) ۴-علی قلی زادگان (تهران) ۵-رضا مومنی (مازندران) ۶-ابراهیم خواری (مازندران) ۷-طا‌ها هاشمی (مازندران).

۶۵ کیلوگرم

۱-پیمان نعمتی (سیستان و بلوچستان) ۲-آرمین حبیب زاده (مازندران) ۳-یاسین رضائی (مازندران) ۴-پویا کاکوئی (مازندران) ۵- سینا زندی (همدان) ۶-علی اصغر تات (هرمزگان) ۷-شهداد خسروی (البرز) ۸-سام ارشد (تهران) ۹-ابوالفضل بخشوده (مازندران).

۷۰ کیلوگرم

۱-ابراهیم الهی (مازندران) ۲-مرتضی قیاسی (لرستان) ۳-محمدرضا باقری (مازندران) ۴-کیان محمود جانلو (مازندران) ۵-داریوش ولی زاده (همدان) ۶- مرتضی حاج ملا محمدی (البرز) ۷-رضا شمسی پور (تهران) ۸-محمد عمویی (البر) ۹-ماهان کاوسی (مازندران). ۱۰-علی اکبر زرودی (مازندران).

۷۴ کیلوگرم

۱-امیرحسین حسینی (توابع تهران) ۲-علی اکبر فضلی (مازندران) ۳-علی رضائی (مازندران) ۴-محمد بخشی (مازندران) ۵-پژمان ذوالفقار (مازندران) ۶-محمدرضا عسگرپور (فارس) ۷-علی کرم پور (تهران) ۸-ماهان خرمگاه (مازندران) ۹-شایان اردو (خراسان رضوی).

۷۹ کیلوگرم

۱-معین فتوحی (تهران) ۲-عادل پنائیان (مازندران) ۳-عرفان الهی (مازندران) ۴-علی غلامی (آذربایجان شرقی) ۵-فریبرز بابائی (مازندران) ۶-حسین محمد آقائی (البرز) ۷-امیرمحمدزرین کام (تهران) ۸-مهدی اسماعیلی (مازندران) ۹-عبداله شیخ اعظمی (مازندران).

۸۶ کیلوگرم

۱-سجاد غلامی (البرز) ۲-امیرحسین کاوسی (مازندران) ۳-محمد حسین نوروزیان (کردستان) ۴-وحید اسمائیل زاده (توابع تهران) ۵-رضا سلیمانیان (مازندران) ۶ -امیر علی مسلمی (مازندران) ۷-رضا افشار (مازندران) ۸-سبحان شاه وردی (قزوین) ۹-علیرضا کریمی (تهران) ۱۰-امیرحسین کاوسی (مازندران).

۹۲ کیلوگرم

۱-امیرعلی آقاجانی (همدان) ۲-هادی شرف بیانی (کردستان) ۳-جواد فتح خانی (تهران) ۴- سهیل بالی (مازندران) ۵- امیرعلی آقاجانی (همدان) ۶-میلاد احمدی (البرز) ۷-حسین رسولی (همدان).

۹۷ کیلوگرم

۱-علیرضا رکابی (مازندران) ۲-ابوالفضل بابالو (تهران) ۳-عرفان علی زاده (مازندران) ۴-امیر محمد شفاهی (خراسان رضوی) ۵-امیررضا علی پور (خراسان رضوی) ۶-حسین مفید (مازندران) ۷-امید کریمی (البرز) ۸-امیرحسین باقریان (آذربایجان شرقی) ۹-آرین سجادی (مازندران) وحید سیف وند (خراسان جنوبی).

۱۲۵ کیلوگرم

۱-مرتضی جان محمدزاده (آذربایجان شرقی) ۲-سید مهدی هاشمی (مازندران) ۳-محمد علی تبار (مازندران) ۴-ابوالفضل محمد نژاد (تهران) ۵-سید رضا چراغی (مازندران) ۶-سهیل پری نژاد (توابع تهران) ۷-عرفان جعفری (سیستان و بلوچستان) ۸-محمدرضا لطفی (مازندران) ۹-آرین آراد (البرز) ۱۰-پویا یعقوبی (مازندران) ۱۱-احمد میرزاپور (خراسان رضوی)

اسامی کشتی گیران واجد شرایط برای شرکت در رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی بزرگسالان جام تختی

۵۵ کیلوگرم

۱- محمد حسینوند پناهی (خوزستان) ۲- محمدرضا توکلیان (فارس) ۳- کیانوش شمشیری (تهران) ۴- مهدی کمالی (فارس) ۵- حسین قادری (قم) ۶- محمد نظری (توابع تهران)) ۷- آرمین شمسی پور (خوزستان) ۸- امیر خزایی (مازندران) ۹- حسین بیژنی (خوزستان).

۶۰ کیلوگرم

۱- پویا ناصرپور (خوزستان) ۲- محمد عشیری (خوزستان) ۳- میلاد رضانژاد (خوزستان) ۴- امیررضا ده بزرگی (فارس) ۵- محمدمهدی جواهری (قم) ۶- سجاد عباسپور (مازندران) ۷- مهدی محسن نژاد (خوزستان) ۸- ایمان حسینی (تهران).

۶۳ کیلوگرم

۱- میثم دلخانی (فارس) ۲- رضا بهمنی (فارس) ۳- علی حاجی وند (توابع تهران) ۴- آرتین لفوتی (مازندران) ۵- محمد جانقلی (قم) ۶- علیرضا قناعتی (اصفهان) ۷- رضا قیطاسی (خوزستان) ۸- ابوالفضل گلردی (مازندران) ۹-محمدمهدی غلامپور (فارس) ۱۰-علی اصغر سروری (فارس).

۶۷ کیلوگرم

۱- محمد کمالی (فارس) ۲- محمد اسکندری (اصفهان) ۳- آرمین محب ثابت (تهران) ۴- مصطفی رضایی (مازندران) ۵- حسین عباسی (تهران) ۶- علی چوبک زن (مازندران) ۷- احمدرضا محسن نژاد (خوزستان) ۸- روح الله زارع (مازندران) ۹- رامین بخشی (خوزستان).

۷۲ کیلوگرم

۱- امید بهمنی (فارس) ۲- حجت رضایی (خوزستان) ۳- کیا رستمی (کردستان) ۴- فرید سیرتی مقدم (گیلان) ۵- امیررضا عالی وند (خوزستان) ۶- طا‌ها مسعودی (تهران) ۸- ابوالفضل امین شرعی (تهران) ۸- ابوالفضل زارع (مازندران) ۹- غلامرضا عبدولی (خوزستان) ۱۰-حسین اسفندیاری (فارس)

۷۷ کیلوگرم

۱- علیرضا عبدولی (خوزستان) ۲- امیر عبدی (قم) ۳- محمد ناقوسی (خوزستان) ۴- علی اصغر سام دلیری (مازندران) ۵- عارف حبیب اللهی (توابع تهران) ۶- امین کاویانی نژاد (خوزستان) ۷- محمدرضا کارگر (چهارمحال و بختیاری) ۸- اهورا بویری (خوزستان) ۹- عرشیا رمضانی (مازندران).



۸۲ کیلوگرم

۱- محمد ارجمند (فارس) ۲- مهدی مرادالیاسی (خوزستان) ۳- محمدرضا مختاری (فارس) ۴- آرشام ملکی (مازندران) ۵- ابوالفضل رسولی (قم) ۶- مهدی مرادی (تهران) ۷- ابوالفضل مهمدی (خوزستان) ۸- رضا آذرشب (توابع تهران).

۸۷ کیلوگرم

۱- محمدحسین استاد محمد معمار (توابع تهران) ۲- رسول گرمسیری (خوزستان) ۳- جمال اسماعیلی (تهران) ۴- پویا گراوند (تهران) ۵- امیرحسین نعمت زاده (قم) ۶- آرشام بهرام زاده (البرز) ۷- اصغر رضانژاد (مازندران).



۹۷ کیلوگرم

۱- امیررضا مرادیان (توابع تهران) ۲- توحید محبی (تهران) ۳- حمیدرضا بادکان (تهران) ۴- عرفان حسین زاده (مازندران) ۵- امیررضا اکبری (مازندران) ۶- عرفان ملازاده (تهران) ۷- مهران دریاباری (مازندران) ۸- شایان حبیب زارع (خوزستان) ۹- محمد هادی صیدی (خوزستان) ۱۰- حسن آریانژاد (مازندران) ۱۱- آرمین میرزازاده (خوزستان).

۱۳۰ کیلوگرم

۱- مرتضی الغوثی (مازندران) ۲- محمدسروش رنجبر (همدان) ۳- بهنام مهدی زاده (تهران) ۴- آرمان طهماسبی (کردستان) ۵- علی کریمی (مازندران) ۶- ابوالفضل حاجی وندی (فارس) ۷- فردین مقصودی (کیش) ۸- مهدی حسنپور (مازندران) ۹- علی اصغر دادبخش (مازندران) ۱۰- امیرحسین کریمی (کرمانشاه) ۱۱-ابوالفضل فتحی تزنگی

تیم جوانان

۵۵ کیلوگرم: علیرضا امیری – عرفان بخت آور – محمدحسن مشهدی زاده

۶۰ کیلوگرم: امیررضا نقیبی – محمدحسین مشهدی زاده

۶۳ کیلوگرم: امیررضا ذکریایی – مهدی صالح – حسین اکبری فر

۶۷ کیلوگرم: میلاد حسنی – آرشام لرستانی – میرمحمد باقر عزیزی

۷۲ کیلوگرم: ایلیا علیخانی – احمدرضا محمدیان – میلاد کشتکار

۷۷ کیلوگرم: محمد مرادی – رضا بیرانوند – محمود کارگر

۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدی – علیرضا عباسی – طا‌ها نوری

۸۷ کیلوگرم: محمد مهدی درخشان – حسین صالحی – کامران بک پیکری

۹۷ کیلوگرم: علی اکبر اصغری ولدی – محمدحسن طرفی نژاد – محمدزمان سلطان مرادی

۱۳۰ کیلوگرم: محمد کریمی اصل – روح اله حاجی وند – محمد کاظمی احمدآبادی

مربیان: پویا بویری – یک مربی به معرفی هیئت اردبیل