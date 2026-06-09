باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز مازندران در نشست با اتحادیههای فنی و تأسیساتی استان با تأکید بر لزوم اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، گفت: بخش قابل توجهی از ساختمانهای موجود فاقد استانداردهای لازم در حوزه عایقکاری هستند که این موضوع به افزایش مصرف گاز منجر شده است.
او افزود: اجرای اصولی بهینهسازی در ساختمانها و موتورخانهها میتواند بین ۲۰ تا ۳۵ درصد صرفهجویی انرژی به همراه داشته باشد.
جوادی همچنین با اشاره به نقش تجهیزات فرسوده در اتلاف انرژی، گفت: نوسازی بخاریها و استفاده از تجهیزات گازسوز با راندمان بالا، از جمله بخاریهای هرمتیک، از مهمترین راهکارهای کاهش مصرف و افزایش ایمنی محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران در ادامه از اجرای برنامههای گسترده شامل بهسازی گلخانهها، مرغداریها، موتورخانهها، توسعه سامانههای کنترل هوشمند و اجرای پویشهای فرهنگی خبر داد و افزود: همکاری فعال اتحادیهها و پیمانکاران در این حوزه میتواند نقش تعیینکنندهای در عبور پایدار از زمستان پیشرو داشته باشد.