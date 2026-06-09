باشگاه خبرنگاران جوان - روح الله اسپنانی معاون توسعه طرح‌های شرکت مادرتخصصی برق حرارتی گفت: دومین واحد مقیاس متوسط نیروگاه ری به ظرفیت ۴۲ مگاوات و با حجم سرمایه‌گذاری ۳۵۰۰ میلیارد تومان به شبکه سراسری برق کشور متصل و وارد چرخه تولید انرژی الکتریکی شد.

اسپنانی با اشاره به سنکرون واحد جدید نیروگاه ری در آستانه پیک مصرف برق تابستان امسال، افزود: با هدف پاسخ به نیاز روز افزون رشد مصرف برق منطقه، کمک به کاهش ناترازی شبکه برق تهران، افزایش ظرفیت تولید و بهبود پایداری شبکه برق، پروژه احداث سه واحد مقیاس متوسط ۴۲ مگاواتی نیروگاه ری در دستور کار قرار گرفته است.