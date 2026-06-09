سازمان تأمین اجتماعی جزئیات نحوه محاسبه افزایش حقوق و اعمال متناسب‌سازی مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان تأمین اجتماعی جزئیات نحوه محاسبه افزایش حقوق و اعمال متناسب‌سازی مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد.بر اساس این دستورالعمل، ابتدا مستمری‌ها مطابق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی افزایش می‌یابد و سپس متناسب‌سازی برنامه هفتم پیشرفت برای مشمولان محاسبه و به مستمری آنان افزوده می‌شود.متناسب با ضوابط ابلاغی، در مرحله نخست مبلغ مستمری سال ۱۴۰۴ مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

بر این اساس، حقوق حداقل‌بگیران و افرادی که دریافتی آنان کمتر از حداقل تعیین‌شده است، با افزایش ۶۰ درصدی محاسبه می‌شود. همچنین مستمری سایر سطوح با اعمال افزایش ۴۵ درصدی به‌علاوه مبلغ ثابت ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۴۷۰ ریال تعیین خواهد شد.در مرحله دوم، متناسب‌سازی موضوع جزء ۲ بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرا می‌شود.

برای این منظور، ضریب سال برقراری مستمری از تقسیم مستمری زمان برقراری بر حداقل دستمزد همان سال به دست می‌آید. سپس ضریب سال ۱۴۰۵ از تقسیم مستمری جدید بر حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ محاسبه شده و مابه‌التفاوت آن با ۹۰ درصد ضریب سال برقراری، مبنای تعیین مبلغ متناسب‌سازی قرار می‌گیرد.در نمونه ارائه‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی، فردی با مستمری ۱۶۶ میلیون و ۱۰ هزار و ۲۵۵ ریال در سال ۱۴۰۴ و مستمری زمان برقراری ۲۰ میلیون و ۸۴۶ هزار و ۳۸ ریال در سال ۱۳۹۷، پس از اعمال افزایش سالانه در سال ۱۴۰۴، مستمری ۲۵۶ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۳۴۰ ریالی دریافت خواهد کرد.

همچنین بر اساس فرمول متناسب‌سازی برنامه هفتم پیشرفت، مبلغ ۲۴ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۸۰۵ ریال به حقوق این فرد افزوده می‌شود.بر این اساس، مجموع مستمری و مبلغ متناسب‌سازی این فرد در سال ۱۴۰۵ به ۲۸۰ میلیون و ۶۴۱ هزار و ۱۴۵ ریال خواهد رسید.سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که این شیوه محاسبه برای تعیین حقوق و مزایای مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۵ مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
برچسب ها: حقوق بازنشستگان ، تامین اجتماعى
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
برای خودتون اینطوری حساب میکنید....
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
حقوق زیر صد میلیون ظلمه
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۴:۳۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
بنده حداقل بگیر با پایه حقوق ۱۱و نیم هستم،سرپرست خانواده و مستاجر
طبق گفته مسئولان پایه حقوق با۵۰ درصدافزایش (نه۶۰درصد)الان شده ۱۷ و نیم
حق اولاد،عائله مندی،حق مسکن ،بن خانوار،۷۱۶ تومن حفظ قدرت خرید و... یا حذف شده یا کسر شده از فیش حقوقی
اگر حداقل بگیری هست که الان فیش۲۸تومنی براش صادر شده،به ما هم بگه بدونیم
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۱:۵۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
حکم بازتشستا تامین اجتماع زدن و بزرگترین نامردی رو کردن متناسب سازی نصف حساب کردن. و برا اینکه کسی متوجه نشه ستون مجزا ننوشتن و همه رو در ردیف اول جمف زدن. ک خیلیا متوجه نمیشن چه برسرسون اونده.. برا من ۷ملیون کسری داره.. لطفا شما خبرنگاران نشر بدید ک دسشون رو بشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ما ۳۰ الی ۳۵ سال سابقه کار با حقوق و مزایای کارگری بازنشسته شده ایم ولی اما متأسفانه عیدی ما بازنشتستگان کارگری را هر سال با عیدی کارمندی پرداخت می کنند چرا؟
عیدی بازنشستگان به اندازه کارگران محاسبه شود
جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار پرداخت عیدی کامل کارگری برابر با دو پایه حقوق شدند.
مبلغ عیدی کارگران هر سال دو ماه است/ ولی اما متأسفانه مبلغ عیدی بازنشستگان کارگری کافی نیست
پرداخت عیدی کارمندی به بازنشستگان تأمین اجتماعی تخلف است.
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۰۹:۲۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
در فیش مستمری مهر ماه ۱۴۰۱ متناسب ‌سازی ۷۵% اعاده نسبت به زمان برقراری مبلغ ۱۵۲,۷۱۷,۵۰۸ریال از حقوق بنده به صورت غیر قانونی کسر کردن چرا؟ علت سکوت مدیرعامل سازمان تامین از مهر ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون چیست؟
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
اعتراض
۱۷:۲۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ولی اما متأسفانه از مهر ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون تاکنون هیچ خبری بررسی و رسیدگی نیست چرا؟ و هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته است. که متأسفانه تاکنون پاسخی در این مورد دریافت نکرده ام. و هیچ کس هم پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟ تقاضای رسیدگی دارم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در قانون برنامه هفتم متأسفانه عمل و اجرا نشده است و فقط حقوق ثابت افزایش یافته است
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
با این روش پلکانی هر کاری دلتون خواست می کنید کی به کیه حساب کتابی که نداره به یک نفر ده میلیون اضافه می کنید به یک نفر ۱۴ میلیون و نفر بعدی ۸ میلیون چون تحصیلات داشته و ۳۰ سال خدمت کرده
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
مهسا
۲۲:۰۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
باموال بالا بعنی ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومن به دریافتی بازنشسته اضافه شد عائله مندی زنان خودسرپرست بعداز چندسال به کحا رسید؟
۴
۵
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Iran (Islamic Republic of)
کیان
۱۹:۳۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
خدا لعنت کنه شما رو با این افزایش حقوق ، پارسال بهتر از امسال بود، با زیر بیست میلیون تومان حقوق ،با دو فرزند ، با 33 سال سابقه، چطور میشه زندگی کرد، امسال حق اولاد و عایله مندی را اصلا افزایش ندادید، مبلغ کمک معیشت رو هم حذف کردید،
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۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
پس چرا کل حقوق ما رو ۲۲ معلوم زدن
کجاست ۲۶ میلیون ؟؟؟؟؟
جواب بدید
۳
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
تا مین اجتماعی سر مستمری بگیران کلاه گذاشته است / مستمری حد اقل بگیران را 60 درصد افزایش داده / اما حق عائله مندی خیلی ها را حذف و حق معیشت دو ملیون صد هزارتومانی را به 600 هزار تومان کاهش داد ه است / حق اولاد هم بدئون افزایش است /
۲
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
با سلام کمک معیشت رو حذف کردن دلیلش چیه؟
۲
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
چرا میرویم توسایت حکم یافیش حقوقی رو نشان نمیده
۱
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
حق مسکن وغیره که مثل سال گذشته پرداخت میشه اصلا تورممان صفربوده افرین
۱
۱۴
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