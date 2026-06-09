باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان تأمین اجتماعی جزئیات نحوه محاسبه افزایش حقوق و اعمال متناسبسازی مستمریبگیران در سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد.بر اساس این دستورالعمل، ابتدا مستمریها مطابق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی افزایش مییابد و سپس متناسبسازی برنامه هفتم پیشرفت برای مشمولان محاسبه و به مستمری آنان افزوده میشود.متناسب با ضوابط ابلاغی، در مرحله نخست مبلغ مستمری سال ۱۴۰۴ مبنای محاسبه قرار میگیرد.
بر این اساس، حقوق حداقلبگیران و افرادی که دریافتی آنان کمتر از حداقل تعیینشده است، با افزایش ۶۰ درصدی محاسبه میشود. همچنین مستمری سایر سطوح با اعمال افزایش ۴۵ درصدی بهعلاوه مبلغ ثابت ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۴۷۰ ریال تعیین خواهد شد.در مرحله دوم، متناسبسازی موضوع جزء ۲ بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرا میشود.
برای این منظور، ضریب سال برقراری مستمری از تقسیم مستمری زمان برقراری بر حداقل دستمزد همان سال به دست میآید. سپس ضریب سال ۱۴۰۵ از تقسیم مستمری جدید بر حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ محاسبه شده و مابهالتفاوت آن با ۹۰ درصد ضریب سال برقراری، مبنای تعیین مبلغ متناسبسازی قرار میگیرد.در نمونه ارائهشده از سوی سازمان تأمین اجتماعی، فردی با مستمری ۱۶۶ میلیون و ۱۰ هزار و ۲۵۵ ریال در سال ۱۴۰۴ و مستمری زمان برقراری ۲۰ میلیون و ۸۴۶ هزار و ۳۸ ریال در سال ۱۳۹۷، پس از اعمال افزایش سالانه در سال ۱۴۰۴، مستمری ۲۵۶ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۳۴۰ ریالی دریافت خواهد کرد.