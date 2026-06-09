باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - معماریان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار گفت: بر اساس پایش‌های میدانی کارشناسان فنی، نخستین خوشه‌های برنج رقم پرطرفدار طارم هاشمی در اراضی شالیزاری روستای زاهدکلا ظاهر شد که نویدبخش آغاز مرحله‌ای حساس و تعیین‌کننده در چرخه تولید این محصول است.

او افزود: ظهور خوشه‌ها در این بازه زمانی، بیانگر مدیریت مناسب کشاورزان در تقویم زراعی و استفاده بهینه از منابع آبی و نهاده‌های کشاورزی است. با توجه به شرایط جوی مساعد و مراقبت‌های صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم روند کنونی و پایداری وضعیت آب و هوا، شاهد عملکرد کمی و کیفی مناسبی در برداشت محصول امسال باشیم.

معماریان گفت: کارشناسان این مدیریت در تمامی مراحل داشت، در کنار بهره‌برداران حضور داشته و توصیه‌های فنی لازم برای مقابله با آفات و بیماری‌های احتمالی و همچنین مدیریت تغذیه گیاهی را ارائه می‌دهند تا کشاورزان بتوانند با کمترین دغدغه، مراحل پایانی رشد برنج را پشت سر بگذارند.

او افزود: شهرستان فریدونکنار به دلیل بهره‌مندی از اراضی حاصلخیز و دانش بومی کشاورزان، همواره یکی از قطب‌های اصلی تولید برنج کیفی در استان مازندران بوده و ظهور زودهنگام خوشه‌ها در روستای زاهدکلا، نشان‌دهنده پتانسیل بالای این منطقه در دستیابی به تولیدی پایدار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار گفت: اهمیت ظهور خوشه‌های برنج تنها به یک مرحله فیزیولوژیک محدود نمی‌شود، بلکه نمادی از تلاش مستمر کشاورزان برای تامین امنیت غذایی جامعه است.

برنج طارم هاشمی به عنوان یکی از ارقام کیفی و استراتژیک، جایگاه ویژه‌ای در سبد اقتصادی خانوار‌های روستایی و اقتصاد کشاورزی منطقه دارد.