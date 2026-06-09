باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - بهروز ندایی، سرپرست معاونت صنایعدستی وزارت میراث فرهنگی، در نشست خبری به مناسبت روز جهانی صنایعدستی با شعار «اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» روز سهشنبه ۱۹ خرداد با ارائه جزئیاتی از وضعیت اشتغال، تعداد رشتههای مجوزدار، برنامههای حمایتی و چالشهای پیش روی این حوزه پرداخت گفت: خوشبختانه در ایران صنایع دستی بخش اعظم اقتصاد خلاق کشور را به خود اختصاص داده است. ۶۲۳۹۹۵ نفر شاغل در عرصه صنایع داریم که ۵۰۸ هزار نفر بانوان و ۱۱۹ هزار نفر آقایان در ۱۸ رشته صنایع دستی هستند. تعداد رشتههای مجوز گرفته تا به امروز هم ۲۹۹ رشته است یعنی ۸۰ درصد رشتههای رایج کشور را در خود کشور مجوز فعالیت داریم.
وی افزود: بیشترین افراد در این عرصه در بافتهای داری با ۱۵۸ هزار نفر در کل کشور است، چوبی ۶۴ هزار و پوشاک سنتی ۶۲ و تودوزیها هم ۵۲ هزار نفر هستند. خوشبختانه تولیدات صنایع دستی در کشور ما به سمت کاربردی شدن میرود. کار عمده در دو سال گذشته قوانین تصویب شده است؛ برای نخستین بار در برنامه پیشرفت ماده ۸۲ و ۸۳ برای ایجاد اشتغال، آموزش و صادرات است. الان بحث رشد اقتصادی قدری مبهم است که کلی مطرح شده ۸ درصد و سهم فرش و صنایع دستی خوب تفکیک نشده و این باید مشخص بشود.
وی گفت: ما تشکل حرفهای مستقل ذیل وزارت میراث و صنایع دستی نداشتیم؛ با این مصوبه آییننامه نوشتیم که تشکل حرفهای هم تا یک ماه آینده به سرانجام خواهد رسید.
ندایی، سرپرست معاونت صنایعدستی، عنوان کرد: تا سال قبل تسهیلات در عرصه بومگردی و صنایع دستی ذیل وزارت کار تصویب میشد ولی از اسفند سال گذشته به سمت ما هم آمده و نتیجه این شد که ما در دو ماه گذشته بیش از ۱۸ هزار نفر از فعالان صنایع دستی را به بانک معرفی و آنها ۲.۳ همت تسهیلات گرفتند. این رقم برای ۱۴۰۵ خوب است، ۵ همت برای استانها و ۷ همت هم اعتبار ملی است و مجموعاً ۱۲ همت میخواهیم تسهیلات بدهیم.
وی گفت: در کل کشور ۹۸ مورد بازارچه صنایع دستی داشتیم که تصمیم گرفتیم حدود ۲۷ تا را امسال افتتاح کنیم. بازارچههای مشترک با شهرداری را هم حمایت کردیم که واگذار به هنرمندان کنند.
ندایی، سرپرست معاونت صنایعدستی، افزود: در دو ماه گذشته صدور مجوز، بازارچهها، نمایشگاهها و نحوه ثبت نام و مدیریت تشکلها همه هوشمندسازی شده است.
ندایی گفت: حدود ۱.۲ همت به صورت مستقیم و غیرمستقیم در دوران جنگ دچار آسیب شدند، ۱۵۶ مرکز ما آسیب دید. اینها همه آسیبشناسی و گزارش داده شد. دولت دو کار در برنامه گذاشت که یکی تسهیلات بود که توضیح دادیم همان تسهیلات اعطا شده به ۱۸ هزار نفر در طول دو ماه بود و بحث دیگر هم بیمه است که در حال پیگیری هستیم.
وی افزود: درخصوص بازاریابی فروش تولیدکنندگان صنایع دستی با شرکتهای بزرگ مثل دیجیکالا رایزنیهایی برای خرید صنایع دستی داشتیم.
ندایی، سرپرست معاونت صنایعدستی، گفت: ما الان بیش از ۱۲۰ نمایشگاه در سراسر کشور برای فروش و چند بازارچه صنایع دستی داریم که همه برای معرفی و فروش صنایع دستی است و تسهیلات هم برای همین است؛ حدود ۲۰ میلیارد برای هفته صنایع دستی در نظر گرفتیم.
وی افزود: تعامل در سطح جهانی است که با اتمام جنگ شرایط تغییر خواهد کرد. سال قبل ۲۲۳ میلیون دلار صادرات داشتیم که البته این رسمی است. پنج نفر از جامعه همکاران ما در ایام جنگ به شهادت رسیدند و بیشترین کارگاههای آسیبدیده در زنجان، کردستان و دیگر شهرها بود و آنهایی که متضرر شدند تعدادشان خیلی بالا است.
وی افزود: ما تا به الان ۳۱ هزار نفر از هنرمندان را بیمه کردیم که تنها هفت درصد بیمه را خودشان پرداخت میکنند و اگر دولت تأمین اعتبار کند، متقاضیان بیشتر میشوند.
ندایی عنوان کرد: سال قبل ۳ تا ثبت داشتیم و جزو چهار کشور اول بودیم، امسال هم همان مسیر را ادامه میدهیم. مستندسازی ما برای ۷ روستا است. الان روستای گیسوم گیلان را در نظر داریم.