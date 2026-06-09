رئیس انجمن پدل استان تهران از برگزاری اولین دوره لیگ این رشته با حضور پنج تیم و جمعی از برترین بازیکنان در باشگاه پدل هیلز سعادت‌آباد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا قیاسی رئیس انجمن پدل استان تهران از برگزاری نخستین دوره لیگ پدل این استان خبر داد و گفت: خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و استقبال علاقه‌مندان به این رشته، نخستین دوره لیگ پدل استان تهران در روز‌های پنجشنبه و جمعه خردادماه برگزار می‌شود. این رقابت‌ها با حضور پنج تیم و جمعی از برترین بازیکنان این رشته به همت انجمن پدل استان تهران و با همکاری شرکت «راهبرد و لزوم ورزش Rulo» در باشگاه پدل هیلز سعادت‌آباد واقع در مجموعه تنیس خداداد برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به روند رو به رشد این رشته در ایران افزود: پدل در سال‌های اخیر در بسیاری از کشور‌های جهان رشد چشمگیری داشته و امروز به یکی از محبوب‌ترین ورزش‌های راکتی تبدیل شده است. این رشته به دلیل جذابیت، تحرک بالا و امکان انجام آن برای طیف گسترده‌ای از علاقه‌مندان، توانسته در مدت کوتاهی مخاطبان زیادی را در نقاط مختلف دنیا جذب کند و همین روند در ایران نیز به‌خوبی قابل مشاهده است.

قیاسی ادامه داد: طی چند سال گذشته شاهد افزایش علاقه ورزشکاران و حتی خانواده‌ها به این رشته بوده‌ایم و همین موضوع باعث شده بخش خصوصی نیز سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در توسعه زیرساخت‌های پدل انجام دهد. احداث زمین‌های استاندارد و ایجاد باشگاه‌های تخصصی پدل در تهران و برخی شهر‌های دیگر کشور نشان می‌دهد که این رشته ظرفیت بالایی برای گسترش در سطح ملی دارد.

رئیس انجمن پدل استان تهران با اشاره به فعالیت باشگاه‌های مختلف در پایتخت گفت: در حال حاضر چندین باشگاه در تهران به صورت تخصصی در حوزه پدل فعالیت می‌کنند و روز به روز بر تعداد علاقه‌مندان و ورزشکاران این رشته افزوده می‌شود. انجمن پدل استان تهران نیز تلاش کرده با ایجاد ساختار مناسب و برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد‌های منظم، زمینه رشد و توسعه این رشته را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری لیگ پدل استان تهران یکی از گام‌های مهم در مسیر ساماندهی مسابقات و ایجاد فضای رقابتی سالم میان بازیکنان این رشته است. امیدواریم با استمرار چنین رویدادهایی، شاهد شناسایی استعداد‌های جدید و افزایش سطح فنی بازیکنان باشیم.

قیاسی در پایان گفت: پدل در چند سال اخیر جایگاه ویژه‌ای در سپهر ورزش ایران پیدا کرده و با توجه به استقبال قابل توجه ورزشکاران، آینده روشنی برای آن متصور هستیم. این رشته در حال حاضر زیر نظر فدراسیون تنیس فعالیت می‌کند و انجمن پدل استان تهران نیز تلاش دارد با همکاری فدراسیون و بخش خصوصی، مسیر توسعه و حرفه‌ای شدن این ورزش را در کشور هموارتر کند.

برچسب ها: انجمن پدل ، پدل
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