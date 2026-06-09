باشگاه خبرنگاران جوان - حسنزاده مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از آغاز فرآیند ثبتنام متقاضیان طرح مسکن استیجاری در برخی شهرهای استان خبر داد و گفت: متقاضیان باید جزو دهکهای یک تا ۶ درآمدی، متأهل یا سرپرست خانوار بوده و حداکثر پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد.
او افزود: متقاضیان همچنین باید دستکم پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا داشته باشند و تاکنون از امکانات و تسهیلات دولتی بخش مسکن استفاده نکرده باشند؛ به عبارت دیگر فرم «ج» آنان باید سبز باشد.
حسنزاده درباره نحوه پرداخت اجارهبها، گفت: خانوارهای دهکهای یک و دو، ۳۵ درصد میانگین اجارهبهای روز منطقه را پرداخت خواهند کرد. این میزان برای دهکهای سه و چهار، ۴۵ درصد و برای دهکهای پنج و شش، ۵۵ درصد نرخ روز اجاره تعیین شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به شهرهای مشمول این طرح، افزود: در مرحله نخست، واحدهای مسکن استیجاری در شهرهای بابل، سورک، آمل و نوشهر در سامانه «تم» وزارت راه و شهرسازی بارگذاری شده است.
حسنزاده گفت: متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه وزارت راه و شهرسازی نسبت به ثبتنام اقدام کنند و در صورت احراز شرایط، واحدهای بارگذاری شده به آنان تخصیص خواهد یافت.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران