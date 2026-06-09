باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری گفت: بر اساس دادههای جهانی، عنوان گرمترین نقطه جهان در ۲۴ ساعت گذشته را نیز به خود اختصاص داد.
بررسی اطلاعات سرویس بینالمللی پایش آبوهوا (OGIMET) نشان میدهد که بالاترین دمای ثبتشده در سایر نقاط جهان طی این مدت، ۴۹ درجه سلسیوس در شهر سیبی پاکستان واقع در شمالشرقی کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان بوده است؛ در حالی که دمای ثبتشده در ایستگاه کهورک به ۵۰ درجه سلسیوس رسیده و این ایستگاه را در صدر فهرست گرمترین نقاط جهان قرار داده است.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در شبانهروز گذشته دمای ۲۴ ایستگاه هواشناسی استان به ۴۰ درجه سلسیوس و بیشتر رسید که از این تعداد، ۱۲ ایستگاه دمای ۴۵ درجه سلسیوس و بالاتر را ثبت کردند که نشاندهنده استقرار توده هوای بسیار گرم بر گستره استان است.
وی افزود: دمای شهر زاهدان نیز در گرمترین ساعت روز به ۴۱ درجه سلسیوس رسید که نسبت به روز قبل ۶ درجه افزایش داشته است.
حیدری در پایان خاطرنشان کرد: از امروز با تقویت بادهای ۱۲۰ روزه در شمال استان، ضمن افزایش سرعت باد و خیزش گردوخاک در برخی مناطق، روند کاهش نسبی دما در بخشهایی از استان آغاز خواهد شد.
منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان