کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۵

کاریکاتور خبری به عنوان ویترین تصویری و اثرگذار خبرگزاریهای جهان، پیچیدهترین تحولات سیاسی و اجتماعی را در قالب نگاهی طنزآلود و عمیق به مخاطبان خود منتقل میکند. بسیاری از خبرگزاریهای معتبر جهان، اکنون بخش ثابتی از صفحه اول خود را به کاریکاتور و کارتونهای سیاسی و اجتماعی اختصاص میدهند تا حرف ناگفته رویدادها را در یک قاب بگویند و صادقانه روایت کنند. رسانههای امروز جهان به خوبی دریافتهاند که یک کاریکاتور اثرگذار، گاه از صدها گزارش تحلیلی و مکتوب تأثیر بیشتری دارد. این هنر پیشرو، با تبدیل اخبار پیچیده به تصاویری سادهشده، اما پرمعنا، نه تنها به درک سریعتر رویدادها کمک میکند، بلکه با ایجاد فضای نقد بیواسطه، نقش سردبیر هنری خبرگزاریها را ایفا مینماید. این هنر شگفتانگیز قادر است در یک قاب ساده، لایههای پنهان یک بحران سیاسی یا یک تحول اجتماعی را به زبانی طنزآلود و ماندگار روایت کند. کارتونیستها و طراحان طنز تصویری جهان، امروزه، بیپرواترین و صادقترین راویان اخبار، جهان معاصر ما هستند. ایشان، در روزگار ما با مرکب و کاغذ، چنان صادقانه و بیباک از رخدادها خبر میدهند که گویی قلمشان در زمانه ما، ترجمان راستی محض است. «کاریکاتور روز» در سی و پنجمین شماره از بخش برداشت آزاد خود، مخاطب را به تماشای همین جهان دعوت میکند؛ جهانی که در آن طنز، تنها خنده نیست، که کار آمدترین ابزار فهم اخبار در عصرِ دیجیتال و پیچیده و پرابهام امروز است. در این گزارش ویژه و مجموعه تصویری تازه، هر خط و هر طرح، روایتی است از نگاه هنرمندانی که از پشت لبخند، تلخیها و شیرینیهای جهان معاصر را، بیپرده به تصویر میکشند. گاهی باید جهان پیرامون مان را از منظر نگاه این طنز آوران معاصر و هنرمندان کارتونیست جهان به تماشا نشست. این مجموعه، با گردآوری آثاری از برجستهترین کارتونیستهای ایران و جهان، روایت و برداشتی آزاد و چندبُعدی از شرایط انسان عصر حاضر ارائه میدهد و روایتی ست تصویری از زمانهای که در آن زندگی میکنیم. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی