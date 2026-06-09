پسر جوان که به خاطر اختلاف با زن همسایه در یک درگیری خونین میهمان او را کشته و فرار کرده بود در حالی پس از دو ماه لب به اعتراف گشود که در بازجویی‌های اولیه با دروغ‌پردازی قصد داشت مسیر تحقیقات را منحرف کند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  ۲۱ فروردین امسال خبر تیراندازی مرگباری به پلیس اعلام شد، وقتی مأموران به محل حادثه که خانه‌ای در خیابان جشنواره بود رسیدند با پیکر‌های خونین دو مرد جوان روبه‌رو شدند که یکی از آنها جان باخته بود. یکی از شاهدان ماجرا گفت: «من با دو دوستم میهمان خانه یکی از همسایه‌ها بودیم، وقتی راهی پارکینگ شدیم تا سوار بر موتورسیکلت‌هایمان از اینجا برویم متوجه شدیم در پارکینگ قفل است، با صاحبخانه تماس گرفتیم تا بیاید و در را باز کند، اما ناگهان پسر جوانی که از همسایه‌ها بود از واحدشان بیرون آمد و با چاقو به ما حمله کرد. بعد هم به داخل خانه‌اش فرار کرد، ما دنبالش رفتیم تا علت را بپرسیم، اما این بار وقتی در را باز کرد ناگهان با اسلحه وینچستر به سمت ما شلیک کرد که دوستانم مجروح شدند و من جان سالم به در بردم. او به سمت زن و مرد صاحبخانه هم شلیک کرد، اما تیر به آنها نخورد. بعد هم فرار کرد.»

مرد زخمی هم که در بیمارستان بستری شده بود به تیم جنایی گفت: «ما یک مشکل حقوقی داشتیم. پسرخاله‌ام آدرس این خواهر و برادر را به ما داد و گفت آنها می‌توانند کمکت کنند. من هم امروز برای صحبت و راهنمایی در رابطه با مشکلم به همراه امیر پسرخاله‌ام و دوستش، راهی خانه این خواهر و برادر شدیم که این اتفاق برای پسرخاله‌ام رقم خورد.»

ادعای دروغین متهم

با شناسایی هویت متهم فراری، تحقیقات برای دستگیری او ادامه یافت تا اینکه چند روز بعد متهم ۳۷ ساله با پای خود به کلانتری در شرق تهران رفت و مدعی شد: «سه مرد قصد خفت‌گیری مرا داشتند و من برای نجات جانم مجبور شدم با اسلحه به آنها شلیک کنم. من در دفاع از خودم دست به تیراندازی زده‌ام و نمی‌خواستم به آنها آسیب برسانم.» به دنبال اظهارات پسر جوان و بررسی پرونده تیراندازی مشخص شد او کسی نیست جز شهاب، پسر جوانی که باعث قتل امیر شده است. گرچه او در تحقیقات اولیه چنین اظهاراتی داشت، اما سرانجام با گذشت چند روز لب به اعتراف گشود و گفت: «من با این خواهر و برادر که همسایه ما بودند اختلاف داشتم و چندبار درگیر شده بودم. روز حادثه وقتی این سه مرد جوان را در پارکینگ دیدم و فهمیدم میهمان همان خواهر و برادر هستند تصمیم گرفتم کاری کنم تا آنها حساب کار دستشان بیاید، من نمی‌خواستم کسی را بکشم، قصدم ترساندن آنها بود، اما وقتی فهمیدم یکی از آنها کشته شده است به اداره پلیس رفتم و ماجرا را طور دیگری تعریف کردم.»

با اعتراف متهم به دستور بازپرس جنایی او در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: قتل ، اخبار جنایی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
وقتی بالای دار رقص مرگ کردی میفهمی جون مردم بازیچه نیست
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