اردوی اماده سازی تیم ملی سپک تاکرا در کرمانشاه با حضور ۱۲ ملی پوش زیر نظر کادر فنی در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان- اردوی تیم ملی سپک تاکرای بانوان از روز شنبه ۹ خردادماه در کرمانشاه آغاز شده و تا فردا ۱۷ خردادماه ادامه خواهد داشت. در این اردو ۱۲ ملی پوش زیر نظر مربیان تیم ملی یعنی رویا جعفری و فرزانه مصطفایی در محل مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) کرمانشاه به تمرینات آماده سازی خود ادامه میدهند و فاطمه شهبازی به عنوان مربی بدنساز و صبا یوسفی به عنوان سرپرست تیم را همراهی میکنند.
بانوان ملی پوش سپک تاکرای ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان مالزی که دوم مردادماه به میزبانی بانکوک تایلند برگزار میشود، آماده میکنند.
در این خصوص مریم آقاسید عزیزالله، نایب رییس بانوان انجمن سپک تاکرا گفت: بانوان ملی پوش ما حدود یکسالی است برای حضور در این رقابتها و بازیهای آسیایی ناگویا در اردوی تیم ملی به سر میبرند و حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز تمرینات تیم ملی سپک تاکرای بانوان تعطیل نشد و خوشبختانه در حال حاضر در سطح آمادگی نسبی قرار دارند و انشاالله تا زمان حضور در دو رقابت پیشرو، اردوهای خود را به شکل فشرده ادامه خواهند داد.
وی در ادامه افزود: من به این تیم و بچهها ایمان دارم و به امید خدا با مساعدت کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان بتوانیم برای اولین بار به بازیهای آسیایی اعزام شویم. بدون شک حضور این تیم در بازیهای آسیایی ناگویا آغازی طلایی برای بانوان سپک تاکرا خواهد بود و این شانس میتواند این رشته ورزشی را در ورزش بانوان به روزهای پرافتخار نزدیکتر کند.
نایب رییس بانوان انجمن سپک تاکرا در خاتمه گفت: جا دارد از میزبانی خوب استان کرمانشاه نیز تشکر و قدردانی کنیم که همیشه مسئولین این استان یار و یاور رشته جذاب سپک تاکرا و خصوصا تیم ملی بانوان بودهاند. همچنین اردوی بعدی تیم ملی بانوان ایران انشاالله اوایل تیرماه در آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد و بچهها در دومین تست سنجش شرکت خواهندکرد.