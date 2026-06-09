باشگاه خبرنگاران جوان - جام جهانی ۲۰۲۶ تا به امروز حاشیههای زیادی به همراه داشته است از ایستهای بازرسی در مراسم استقبال و تفتیش بدنی گرفته تا قانونهای عجیب پلیس مهاجرت و ... که صدای همه تیمهای حاضر در جام جهانی را در آوردهاست.
به تازگی مسئولان فدراسیون فوتبال سوئیس نیزهشداری دیگر برای حضور در کمپ تمرینی سوئیس در منطقۀ کارمل ولیِ ساندیگو صادرکرده است چرا که این منطقه زیستگاه طبیعی مارهای جرس است. فدراسیون سوئیس اعلام کرده برای جلوگیری از هرگونه حادثه، از بازیکنان، مربیان و کارکنان خواسته شده از ورودبه مناطق طبیعی اطراف کمپ خودداری کنند.
طبق اعلام موزه تاریخ طبیعی سن دیگو، چهار گونه مار زنگی سمی در این منطقه وجود دارد.
منبع swissinfo