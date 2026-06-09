ظرفیت سهمیه بومی آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی ۱۴۰۵ از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت‌نام چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی از روز گذشته، ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ آغاز شد. داوطلبان می توانند تا ساعت ١٢ ظهر روز ۲۵ خرداد با مراجعه به سایت، ارسال مدارک (که آنها را پیشتر اسکن و آماده کرده‌اند) و تکمیل فرم ثبت نام، برای شرکت در آزمون نام نویسی کنند.

در صورت عدم ارسال یا نقص مدارکِ مربوط به سهمیه در بازه ثبت نام (و زمان ارفاقی تکمیل مدارک)، سهمیه مورد درخواست برای داوطلب لحاظ نخواهد شد.

آزمون فوق رأس ساعت ٩ صبح پنجشنبه ۱۹ شهریور در تعدادی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار می شود. نتایج اولیه و اسامی واجدان شرایط پذیرش، پس از آماده شدن توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی، از طریق سایت این مرکز اعلام خواهد شد.

ظرفیت سهمیه بومی آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی (چهلمین دوره) در سال تحصیلی ۱۴۰۶ـ ۱۴۰۵ افزایش یافت و جدول مربوط به اعلام نیاز تعهدات خاص آموزشی و درمانی دفترچه راهنما ویرایش و به‌روزرسانی شد.

این اقدام پیرو درخواست تعدادی از دانشگاه‌های علوم پزشکی و با موافقت معاونت آموزشی وزارت بهداشت انجام شده است. پذیرش نهایی این سهمیه، طبق قانون مربوطه، حداکثر تا سقف ۳۰ درصد ظرفیت هر رشته خواهد بود.

کارنامه حاوی نمره و رتبه (صرف نظر از این که داوطلب مجاز یا غیر مجاز به انتخاب رشته باشد) از طریق سایت در اختیار داوطلبان قرار می گیرد و تنها داوطلبانی که ضمن دارا بودن سایر شرایط، موفق به احراز نمره حد نصاب علمی شوند، مجاز به انتخاب رشته خواهند بود و می توانند رشته/محل های مورد علاقه خـود را به ترتیب اولویـتِ دلخواه، در فرم انتخاب رشته/محلی که در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی همراه کارنامه به آنها ارائه می شود، انتخاب کنند.

داوطلب می تواند یک رشته را در تمام دانشگاهها یا ترکیبی از چند رشته را در چند دانشگاه، انتخاب کند.

مشمولان آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فقط یک نوبت می توانند با استفاده از این تسهیلات در آزمون شرکت کنند.

دانشجویان فقط یک بار «دانشجوی سال آخر» محسوب شده و می توانند با این عنوان در آزمون شرکت کنند؛ خواه تنها از پایان نامه دفاع نکرده یا واحد باقی مانده داشته باشند.

برچسب ها: آزمون دستیاری ، دستیاری دندانپزشکی
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