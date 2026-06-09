باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک سند نظامی آمریکا که توسط کن کلاینشتاین، روزنامه‌نگار معروف به دست اینترسپت رسیده است، نشان می‌دهد که نیرو‌های لشکر ۸۲ هوابرد ارتشاین کشور در آوریل ۲۰۲۶ به رژیم تروریستی اسرائیل اعزام شده‌اند.

این به عنوان بخشی از ماموریت‌های موقت، در چارچوب برنامه‌های احتمالی جدید آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل در رابطه با حملات احتمالی علیه ایران، صورت گرفته است.

سند دستور اعزام نشان داد که عناصری از گردان دوم، هنگ ۵۰۱ پیاده نظام، لشکر ۸۲ هوابرد، برای انجام وظایف موقت به رژیم تروریستی اسرائیل اعزام شده‌اند، در حالی که پنتاگون مارس گذشته از اعزام عناصری از این لشکر به منطقه غرب آسیا خبر داده بود، بدون اینکه فاش کند اراضی اشغالی یکی از مقاصد آنهاست.

به ادعای یک منبع نظامی، این استقرار با طرح‌های احتمالی مشترک آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل مرتبط است که شامل سناریو‌هایی برای عملیات احتمالی علیه ایران، از جمله نقشه‌ای برای تصرف جزیره خارک ایران، که یک مرکز استراتژیک برای صادرات نفت ایران در خلیج فارس است، می‌شود.

لشکر ۸۲ هوابرد، نیروی واکنش سریع ارتش آمریکا است که به طور ویژه برای انجام عملیات هوابرد و ماموریت‌های «ورود اجباری» به مناطق مختلف آموزش دیده است و توانایی خود را برای حرکت سریع در سناریو‌های اضطراری افزایش می‌دهد.

در سطح عمومی، پنتاگون صرفا استقرار این نیرو‌ها را در حوزه مسئولیت فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام اعلام کرد، که باعث شد بسیاری باور کنند که مقصد آنها پایگاه‌هایی در کویت یا قطر است، در حالی که مقامات آمریکایی از اذعان صریح به استقرار نیرو‌ها در رژیم تروریستی اسرائیل خودداری کردند.

تحلیلگران معتقدند که افشای استقرار نیرو‌های آمریکایی در رژیم تروریستی اسرائیل، به عنوان بخشی از برنامه‌های عملیاتی مشترک، می‌تواند تنش‌ها با ایران را افزایش دهد و تهران را به سمت اقدامات متقابل سوق دهد، آن هم در زمانی که چندین پایتخت در حال تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار تشدید تنش‌ها و جلوگیری از ورود منطقه به یک رویارویی نظامی گسترده‌تر هستند.

منبع: آر تی