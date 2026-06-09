گزارش‌ها از استقرار نیرو‌های لشکر ۸۲ هوابرد در اسرائیل خبر می‌دهد؛ اقدامی که ممکن است با طرح‌های احتمالی واشنگتن و تل‌آویو علیه ایران مرتبط باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک سند نظامی آمریکا که توسط کن کلاینشتاین، روزنامه‌نگار معروف به دست اینترسپت رسیده است، نشان می‌دهد که نیرو‌های لشکر ۸۲ هوابرد ارتشاین کشور در آوریل ۲۰۲۶ به رژیم تروریستی اسرائیل اعزام شده‌اند.

این به عنوان بخشی از ماموریت‌های موقت، در چارچوب برنامه‌های احتمالی جدید آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل در رابطه با حملات احتمالی علیه ایران، صورت گرفته است.

سند دستور اعزام نشان داد که عناصری از گردان دوم، هنگ ۵۰۱ پیاده نظام، لشکر ۸۲ هوابرد، برای انجام وظایف موقت به رژیم تروریستی اسرائیل اعزام شده‌اند، در حالی که پنتاگون مارس گذشته از اعزام عناصری از این لشکر به منطقه غرب آسیا خبر داده بود، بدون اینکه فاش کند اراضی اشغالی یکی از مقاصد آنهاست.

به ادعای یک منبع نظامی، این استقرار با طرح‌های احتمالی مشترک آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل مرتبط است که شامل سناریو‌هایی برای عملیات احتمالی علیه ایران، از جمله نقشه‌ای برای تصرف جزیره خارک ایران، که یک مرکز استراتژیک برای صادرات نفت ایران در خلیج فارس است، می‌شود.

لشکر ۸۲ هوابرد، نیروی واکنش سریع ارتش آمریکا است که به طور ویژه برای انجام عملیات هوابرد و ماموریت‌های «ورود اجباری» به مناطق مختلف آموزش دیده است و توانایی خود را برای حرکت سریع در سناریو‌های اضطراری افزایش می‌دهد.

در سطح عمومی، پنتاگون صرفا استقرار این نیرو‌ها را در حوزه مسئولیت فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام اعلام کرد، که باعث شد بسیاری باور کنند که مقصد آنها پایگاه‌هایی در کویت یا قطر است، در حالی که مقامات آمریکایی از اذعان صریح به استقرار نیرو‌ها در رژیم تروریستی اسرائیل خودداری کردند.

تحلیلگران معتقدند که افشای استقرار نیرو‌های آمریکایی در رژیم تروریستی اسرائیل، به عنوان بخشی از برنامه‌های عملیاتی مشترک، می‌تواند تنش‌ها با ایران را افزایش دهد و تهران را به سمت اقدامات متقابل سوق دهد، آن هم در زمانی که چندین پایتخت در حال تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار تشدید تنش‌ها و جلوگیری از ورود منطقه به یک رویارویی نظامی گسترده‌تر هستند.

منبع: آر تی

برچسب ها: ارتش آمریکا ، آمریکا و اسرائیل ، جنگ با ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۸:۰۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
سلام
اسراییل رو الان بزنیم مردم فشار اقتصادی رو دارن تحمل میکنن این همه شهید دادیم قبل از اینکه افکار عمومی جهان رو بنفعه خودشون برگردونن و جام جهانی تموم شه اسراییل رو بزنیم . میتونیم تمومش کنیم .
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
این موضوع حتما بامذاکره حل میشه

مثل برق برین برا مذاکره!
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
باید محل استقرار سربازان مورد حمله قرار میگرفت
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۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
مذاکره کنید....
۶
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا و اسرائیل...بشدت مخفی کار....و فریبکارند...باید آماده هر عملیات نظامی باشیم
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