باشگاه خبرنگاران جوان - علی عادلینیک با بیان اینکه عملیات تعمیرات اساسی دو سکوی ناحیه یک پارس جنوبی درمجموع پانزده روز به طول انجامید، گفت: تعمیرات اساسی یکی از سکوها با اجرای ۷۴۶ دستورکار تعمیراتی و ۴ هزار و ۲۸۴ نفرساعت کار، شامل ۶۴ دستورکار مکانیکی، ۵۷۵ دستورکار ابزار دقیق، ۴۳ دستورکار کارگاهی، ۴۶ دستورکار بازرسی و ۱۸ دستورکار در حوزه برق، پس از یک هفته تلاش مستمر گروههای تعمیراتی پایان یافت.
وی با تشریح جزئیات تعمیرات اساسی سکوی دیگر افزود: در این سکو نیز ۸۰۶ دستورکار و ۴ هزار و ۸۷۰ نفرساعت کار ایمن، شامل ۱۲۷ دستورکار مکانیک، ۴۴ دستورکار کارگاهی، ۵۸۵ دستورکار ابزار دقیق، ۴۶ دستورکار بازرسی و چهار دستورکار برق، پس از هشت روز کاری و با برنامهریزی دقیق گروههای پشتیبانی و عملیاتی به پایان رسید.
رئیس عملیات تولید سکوهای ناحیه یک پارس جنوبی کالیبرهکردن شیرهای اطمینان، نصب سیستم جرقهزن فلر سکو و جوشکاری خطوط را از عمدهترین فعالیتهای اجراشده در این دو سکو دانست و بیان کرد: با وجود محدودیتها و آسیبهای ایجادشده در تأسیسات خشکی، براساس برنامهریزی انجامشده ازسوی مدیریت تولید و عملیات، اولویتها در روند تعمیرات اساسی مشخص شده است تا سکوها با اجرای کامل دستورکارهای تعمیراتی، مهیای تولید گاز در فصل زمستان شوند.
براساس این گزارش، شرکت نفت و گاز پارس که هرساله تعمیرات اساسی سکوهای گازس پارس جنوبی را در نیمه نخست سال در دستور کار دارد، امسال با توجه به شرایط ناشی از جنگ، تعمیرات اساسی سکوهای متناظر با پالایشگاههای آسیبدیده را در اولویت قرار داده و کار تعمیرات اساسی دیگر سکوها را با درنظرگرفتن محدودیتهای ناشی از الزام حفظ حداکثری تولید گاز در برنامه دارد.